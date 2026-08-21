باشگاه خبرنگاران جوان - احمد العتیبه، رئیس بخش نقل‌وانتقالات باشگاه الوحده امارات، در گفت‌و‌گو با رادیو دبی اسپورت تأیید کرد که محمد قربانی به جدایی از الوحده نزدیک شده است.

العتیبه اعلام کرد الوحده پیشنهاد‌های رسمی از ۲ باشگاه بزرگ ایرانی برای جذب هافبک ایرانی خود دریافت کرده و قربانی نیز برای تجربه‌ای جدید آمادگی دارد.

نکته مهم، رقم رضایت‌نامه است؛ مدیر الوحده اعلام کرده این باشگاه برای موافقت با جدایی قربانی ۱.۱ میلیون دلار (حدود ۴.۰۴ میلیون درهم امارات) درخواست کرده است.

به این ترتیب، مذاکرات برای بازگشت قربانی به فوتبال ایران جدی است و در صورت توافق یکی از ۲ باشگاه ایرانی با الوحده بر سر مبلغ انتقال، این بازیکن می‌تواند در همین پنجره نقل‌وانتقالات راهی ایران شود.