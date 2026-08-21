علیرضا بیرانوند در صورت حضور و قهرمانی در بازی‌های آسیایی ناگویا از سربازی معاف می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - حسین عبدی سرمربی تیم ملی امید در خواست حضور  ۲ بازیکن بزرگسال از جمله امیر حسین زاده و علیرضا بیرانوند  را به تیم ملی امید برای حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا داده است.

بر اساس قوانین بازی‌های آسیایی، تیم‌های فوتبال حاضر در این مسابقات اجازه دارند سه بازیکن بالای ۲۳ سال را در فهرست خود قرار دهند و حسین عبدی می‌تواند این سهمیه‌ها را برای تقویت تیم امید در پست‌های موردنظرش به کار بگیرد. در این میان، نام بیرانوند و حسین‌زاده به‌عنوان ۲ گزینه مطرح شده است.

همچنین  مهدی علی‌نژاد، دبیرکل کمیته ملی المپیک اعلام کرده مدال‌آوران بازی‌های آسیایی در صورت مشمول بودن، فارغ از رنگ مدال، طبق قانون «سرباز قهرمان» از خدمت سربازی معاف می‌شوند. براین اساس بیرانوند این شانس را دارد که از سربازی معاف شود و پرونده خدمت سربازی را ببندد.  

برچسب ها: تیم فوتبال تراکتور تبریز ، علیرضا بیرانوند
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