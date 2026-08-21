رقابت داوطلبان آزمون سراسری ۱۴۰۵ در دو گروه آزمایشی ریاضی و فنی و علوم انسانی صبح امروز، جمعه ۳۰ مرداد در حوزه‌های امتحانی سراسر کشور آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - آزمون سراسری ۱۴۰۵ برای پذیرش دانشجوی دوره‌های روزانه، نوبت دوم، دانشگاه پیام نور، موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی و غیر دولتی و دانشگاه آزاد اسلامی که روز گذشته، پنجشنبه ۲۹ مردادماه در نوبت صبح با رقابت داوطلبان گروه آزمایشی علوم تجربی و در نوبت بعد از ظهر با حضور داوطلبان گروه‌های آزمایشی هنر و زبان‌های برگزار شد، از ساعت ۸ صبح امروز؛ جمعه ۳۰ مردادماه با رقابت برای داوطلبان گروه‌های آزمایشی ریاضی و فنی و علوم انسانی ادامه یافت.

از مجموع بیش از یک میلیون و ۷۰ هزار داوطلب آزمون سراسری امسال، تعداد ۱۳۵ هزار و ۸۱۳ نفر برای رقابت در گروه آزمایشی ریاضی و فنی و ۳۲۷ هزار و ۷۳۴ نفر برای شرکت در آزمون گروه علوم انسانی نام‌نویسی کرده‌اند.

در مجموع ۶۵ درصد شرکت‌کنندگان خانم و ۳۵ درصد آقا هستند. این سهم در سال ۱۴۰۰ حدود ۶۰ درصد برای خانم‌ها و ۴۰ درصد برای آقایان بود و طی چند سال اخیر سهم زنان ۵ درصد افزایش یافته است.

داوطلبان آزمون گروه آزمایشی ریاضی و فنی در جلسه آزمون امروز دو دفترچه اختصاصی شامل ۱۰۵ سوال دریافت می‌کنند که ۱۴۵ دقیقه برای پاسخگویی به آنها در نظر گرفته شده است.

دفترچه اول این گروه شامل ۴۰ سوال ریاضیات با ۷۰ دقیقه زمان پاسخگویی و دفترچه دوم شامل ۶۵ سوال فیزیک و شیمی با ۷۵ دقیقه زمان پاسخگویی است. همچنین دفترچه سوم ویژه متقاضیان دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی شامل ۴۰ سوال با ۶۰ دقیقه زمان پاسخگویی خواهد بود.

آزمون گروه آزمایشی علوم انسانی صبح جمعه ۳۰ مردادماه ۱۴۰۵ برگزار می‌شود. برای این گروه ۱۶۰ سوال در مدت ۱۶۰ دقیقه پیش‌بینی شده است.

دفترچه اول علوم انسانی شامل ۸۰ سوال ریاضی، زبان و ادبیات فارسی، علوم اجتماعی و روان‌شناسی با ۸۵ دقیقه زمان پاسخگویی و دفترچه دوم شامل ۸۰ سوال زبان عربی، تاریخ و جغرافیا، فلسفه و منطق و اقتصاد با ۷۵ دقیقه زمان پاسخگویی است.

همچنین دفترچه سوم ویژه دارندگان مدرک علوم و معارف اسلامی شامل ۸۰ سوال با ۷۵ دقیقه زمان پاسخگویی و دفترچه ویژه متقاضیان دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی شامل ۴۰ سوال با ۶۰ دقیقه زمان پاسخگویی خواهد بود.

آزمون سراسری ۱۴۰۵ برای پذیرش دانشجوی دوره‌های روزانه، نوبت دوم، دانشگاه پیام نور، موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی و غیر دولتی و دانشگاه آزاد اسلامی در ۴۱۵ شهرستان، ۵۸۶ حوزه اصلی و یک هزار و ۷۱۴ حوزه فرعی برگزار می‌شود.

برچسب ها: آزمون سراسری ، کنکور ریاضی
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