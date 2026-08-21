به مناسبت شهادت امام حسن عسکری ( ع) مردم ولایتمدار گیلان شب گذشته و همچنین امروز با حضور در مساجد محافل قرآنی برپا کرده و برای این امام همام سوگواری کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی-  امروز ۸ ربیع الا اول به روایتی شهادت امام حسن عسکری ( ع) است.

  به این مناسبت مردم ولایتمدار  گیلان  با حضور در مساجد و اجتماعات شبانه برای این امام همام سوگواری کردند.

امروز نیز عاشقان ائمه اطهار ( ع) به صورت خود جوش و مردمی با حضور در بقاع متبرکه و مساجد این استان در سوگ  امام حسن عسکری ( ع) عزاداری خواهند کرد.

امام حسن عسکری ( علیه السلام ) در حدیثی فرمود: مواظب باش از این که بخواهی شایعه و سخن پراکنی نمائی و یا این که بخواهی دنبال مقام و ریاست باشی و تشنه آن گردی، چون هر دوی آن ها انسان را هلاک خواهد نمود.
وی در روایتی دیگر فرمود: کسی که در مقابل مردم بی باک باشد و رعایت مسائل اخلاقی و حقوق مردم را نکند، تقوای الهی را نیز رعایت نمی کند.

برچسب ها: شهادت ، سوگواری
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