به مناسبت شهادت امام حسن عسکری ( ع) مردم ولایتمدار گیلان شب گذشته و همچنین امروز با حضور در مساجد محافل قرآنی برپا کرده و برای این امام همام سوگواری کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی- امروز ۸ ربیع الا اول به روایتی شهادت امام حسن عسکری ( ع) است.

به این مناسبت مردم ولایتمدار گیلان با حضور در مساجد و اجتماعات شبانه برای این امام همام سوگواری کردند.

امروز نیز عاشقان ائمه اطهار ( ع) به صورت خود جوش و مردمی با حضور در بقاع متبرکه و مساجد این استان در سوگ امام حسن عسکری ( ع) عزاداری خواهند کرد.

امام حسن عسکری ( علیه السلام ) در حدیثی فرمود: مواظب باش از این که بخواهی شایعه و سخن پراکنی نمائی و یا این که بخواهی دنبال مقام و ریاست باشی و تشنه آن گردی، چون هر دوی آن ها انسان را هلاک خواهد نمود.

وی در روایتی دیگر فرمود: کسی که در مقابل مردم بی باک باشد و رعایت مسائل اخلاقی و حقوق مردم را نکند، تقوای الهی را نیز رعایت نمی کند.