بلومبرگ گزارش داد که شرکت آمریکایی پاوروس، که تجهیزات شناسایی و رهگیری ارائه می‌دهد، قراردادی به ارزش ۲۲٫۳ میلیون دلار برای فروش سامانه‌های ضد پهپاد با یک شرکت انرژی در منطقه خلیج فارس امضا کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بلومبرگ گزارش داد که شرکت آمریکایی پاوروس که  تجهیزات شناسایی و رهگیری را به مشتری خود ارائه می دهد، قراردادی برای فروش سامانه‌های ضد پهپاد با یک شرکت در منطقه خلیج فارس امضا کرده است.

این استارت‌آپ نام شرکتی که قراردادی به ارزش ۲۲٫۳ میلیون دلار را امضا کرده است، فاش نکرد.

پاوروس در بیانیه‌ای اعلام کرد: «پاوروس به دلیل نگرانی‌های امنیتی از شناسایی شرکت یا کشور خودداری کرد و همچنین مکان‌های خاصی که محافظت خواهند شد را فاش نکرد.»

این شرکت آمریکایی تجهیزات شناسایی و رهگیری را به مشتری خود ارائه خواهد کرد.

بلومبرگ اعلام کرد: «این سامانه پهپاد‌های ورودی را شناسایی و رهگیری خواهد کرد و در نهایت قادر به کار با رهگیر‌های گاردین پاوروس خواهد بود.»

به گفته این خبرگزاری، این قرارداد با «یک شرکت انرژی در خلیج فارس» امضا شده است. این شرکت پهپادساز که توسط پسران دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، حمایت می‌شود، در بحبوحه درگیری جاری در ایران، «از تلاش شرکت‌های خصوصی برای محافظت از خود» بهره‌برداری می‌کند.

منبع: تاس

برچسب ها: دولت آمریکا ، سامانه ضد پهپادی ، خلیج فارس
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