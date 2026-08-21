باشگاه خبرنگاران جوان - هوشنگ بهزادی از صدور هشدار سطح زرد شماره ۱۷ برای دامنه ها و ارتفاعات استان مازندران، به ویژه نیمه شرقی، خبر داد و اظهار داشت: این ناپایداری همرفتی از صبح امروز فعال شده و پیامدهایی همچون رگبار باران، وزش باد، رعدوبرق، آبگرفتگی محلی، روانآب، پرآب شدن رودخانه ها، کاهش دید، ریزش سنگ و لغزندگی جاده ها را به همراه دارد.

وی با تأکید بر جدی گرفتن این هشدار، اظهار کرد: شهروندان و گردشگران از اسکان در حاشیه و بستر رودخانه ها و مسیل ها خودداری کنند و هنگام تردد در جاده ها و محورهای کوهستانی احتیاط لازم را به عمل آورند.

او افزود: با توجه به احتمال وقوع صاعقه، هرگونه فعالیت گردشگری و کوهنوردی در این بازه زمانی ممنوع است و از هم استانی ها خواستاریم سایر اقدامات پیشگیرانه را نیز مد نظر قرار دهند.

مدیرکل هواشناسی مازندران تصریح کرد: این سامانه عمدتاً مناطق مرتفع و شیبدار را تحت تأثیر قرار می دهد و هماهنگی با دستگاه های امدادی و اجرایی برای مدیریت بحران احتمالی ضروری است.

منبع:هواشناسی مازندران