انتخاب برترین تالوکاران یزد زیر نظر سرمربی تیم ملی ووشو ایران

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی ـ در ارزیابی فنی مرحله انتخابی تیم تالوی باشگاه فرهنگی ورزشی الوان‌پیشه کویر، تالوکاران مستعد استان یزد در فرم‌های تخصصی تالو به نمایش توانمندی‌های خود پرداختند تا برترین نفرات، پس از بررسی شاخص‌های فنی، آمادگی جسمانی، اجرای فرم، هماهنگی حرکتی و ظرفیت پیشرفت، برای عضویت در تیم لیگ برتری الوان‌پیشه کویر انتخاب شوند.

از فردا نفرات منتخب، تمرینات تخصصی و برنامه آماده‌سازی خود را زیر نظر کادر فنی بومی و این سرمربی نام آشنای ووشو کشور در محل خانه ووشو استان آغاز خواهند کرد.

این مرحله از انتخابی با حضور محدثه بابایی نائب‌رئیس هیئت ووشو استان یزد همراه بود. وی ضمن بازدید از روند برگزاری انتخابی و گفت‌و‌گو با ورزشکاران و مربیان، از حمایت‌های مالی و معنوی باشگاه فرهنگی‌ورزشی الوان‌پیشه کویر برای حضور تیم بانوان ووشوی یزد در لیگ کشور قدردانی کرد.

بابایی با اشاره به اهمیت نقش‌آفرینی بخش خصوصی در توسعه ورزش قهرمانی اظهار کرد: حمایت یک بانوی کارآفرین از تیم ووشوی بانوان، اقدامی ارزشمند، مسئولانه و امیدآفرین است.

نائب رییس هیئت ووشو استان افزود: حضور حامیانی که با نگاه بلندمدت برای استعداد‌های ورزشی سرمایه‌گذاری می‌کنند، می‌تواند مسیر پیشرفت ورزشکاران را هموار کرده و فرصت حضور آنان در میدان‌های بزرگ کشوری را فراهم سازد.

بابایی با بیان اینکه بانوان در عرصه ورزش، هم به‌عنوان ورزشکار و مربی و هم به‌عنوان حامی و مدیر، ظرفیت بزرگی برای تحول‌آفرینی دارند، گفت: حمایت از ووشوکاران دختر، تنها پشتیبانی از یک تیم نیست؛ بلکه سرمایه‌گذاری برای کشف استعداد، تقویت اعتمادبه‌نفس، ارتقای سلامت اجتماعی و تربیت نسل آینده قهرمانان استان است.

وی اظهار داشت: هیئت ووشو استان نیز با تمام توان از چنین حرکت‌های سازنده‌ای پشتیبانی می‌کند.

ناهید پورشبانان سرمربی تیم ملی ووشو ایران و سرمربی تیم الوان‌پیشه کویر نیز با مثبت ارزیابی کردن سطح فنی حاضران در انتخابی گفت: یزد از ظرفیت‌های قابل توجهی در بخش تالو بانوان برخوردار است و در این انتخابی، انگیزه، علاقه و استعداد‌های خوبی از ورزشکاران مشاهده شد.

پورشبانان گفت: هدف ما صرفاً انتخاب نفرات برای شرکت در لیگ نیست، بلکه به دنبال ساختن تیمی منسجم، منظم و دارای پشتوانه هستیم که بتواند در مسیر قهرمانی، رشد پایدار داشته باشد.

سرمربی تیم الوان پیشه کویر ادامه داد: تالو رشته‌ای مبتنی بر ظرافت‌های تکنیکی، قدرت بدنی، تمرکز ذهنی و اجرای دقیق فرم‌هاست و رسیدن به سطح مطلوب در آن، نیازمند تمرین مستمر، نظم فردی و بهره‌گیری از برنامه تمرینی علمی است.

پورشبانان در پایان ابراز امیدواری کرد: تلاش خواهیم کرد با طراحی تمرینات هدفمند و انتقال دانش فنی روز، زمینه ارتقای ورزشکاران و تربیت تالوکارانی شایسته برای یزد و کشور فراهم شود.

برگزاری این انتخابی، گامی مهم در مسیر شناسایی و ساماندهی استعداد‌های بومی، تقویت تیم بانوان الوان‌پیشه کویر و حضور منسجم‌تر ووشوی یزد در رقابت‌های لیگ برتر کشور به شمار می‌رود؛ مسیری که با هم‌افزایی هیئت ووشو، کادر فنی، ورزشکاران و حمایت ارزشمند بخش خصوصی، نویدبخش آینده‌ای روشن برای ووشوی بانوان استان است.