رئیس‌جمهور آمریکا، با وجود کاهش ناگهانی رزمایش‌های نظامی مشترک با کره جنوبی و ابراز تمایل برای دیدار با کیم جونگ‌اون، با واکنش سرد پیونگ‌یانگ مواجه شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، می‌گوید می‌خواهد اواخر امسال با کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، دیدار کند. اما پیام‌های او با واکنش سرد پیونگ‌یانگ مواجه شده است که نشان می‌دهد حتی با وجود رابطه «عالی» بین این دو نفر، کره شمالی برای برگزاری چنین دیداری شرایط سختی را تعیین خواهد کرد.

اوایل این هفته، ترامپ به طور ناگهانی رزمایش‌های نظامی مشترک با کره جنوبی را کاهش داد و گفت که آنها نسبت به کره شمالی «خصمانه» هستند. او روز چهارشنبه گفت که انتظار دارد اواخر امسال با کیم دیدار کند.

بر اساس اطلاعات یک فرد مطلع از مذاکرات بین مقامات آمریکایی و کره جنوبی، ترامپ مشتاق است مذاکرات با کره شمالی را از سر گرفته و یک پیروزی در عرصه بین‌المللی به دست آورد.

چشم‌انداز فوری برای پایان دادن به جنگ تقریباً شش‌ماهه با ایران وجود ندارد و پیام ترامپ به کره شمالی علیرغم ارسال نیرو‌ها و تجهیزات، از جمله موشک، توسط پیونگ‌یانگ برای حمایت از روسیه در جنگ اوکراین، صورت می‌گیرد.

این منبع گفت که کره جنوبی به طور خصوصی از استراتژی ترامپ استقبال کرده است، اگرچه مقامات سئول هنوز در مورد کاهش رزمایش‌های نظامی مشترک با ایالات متحده تردید دارند.

به گفته این منبع، ترامپ ممکن است اواخر امسال به نشست سازمان همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوسیه (APEC) در شنژن سفر کند که در صورت تمایل کره شمالی به تعامل مجدد، فرصتی برای دیدار در منطقه ایجاد می‌کند.

یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت: «ایالات متحده همچنان به گفت‌و‌گو با کره شمالی بدون پیش‌شرط باز است. رئیس‌جمهورآمریکا و کیم جونگ اون در زمان مناسب دوباره دیدار خواهند کرد.»

کاخ سفید از اظهارنظر خودداری کرد. دفتر ریاست‌جمهوری کره جنوبی به درخواست برای اظهارنظر پاسخ نداد، اما وزارت خارجه این کشور به بیانیه قبلی خود اشاره کرد که امیدوار بود اظهارات ترامپ به گفت‌وگوی معنادار با پیونگ‌یانگ منجر شود.

با این حال، لیم اول-چول، استاد مؤسسه مطالعات خاور دور دانشگاه کیونگنام، گفت که پاسخ کره شمالی تاکنون، در عین تمجید از «رابطه شخصی عالی» کیم و ترامپ، روشن می‌سازد که این کشور ارتباط شخصی آنها را از هرگونه تعامل با ایالات متحده جدا می‌داند.

لیم گفت: «روابط شخصی هرگز اجازه نخواهد داد منافع امنیت ملی یا تلاش‌ها برای تقویت توانایی‌های نظامی به خطر بیفتد.»

«به عبارت دیگر، پیونگ‌یانگ علامت می‌دهد که دیپلماسی شخصی محدودیت‌هایی دارد و بر اولویت‌های راهبردی اولویت نخواهد داشت.»

کیم یو جونگ، خواهر تأثیرگذار کیم، کاهش رزمایش اولچی فریدوم شیلد را نادیده گرفته و گفته است که ادامه آن همچنان تهاجمی است و سیاست آمریکا در قبال کره شمالی همچنان خصمانه است. او همچنین هرگونه تماس بین ترامپ و کیم را رد کرد، اگرچه رابطه بین رهبران را «عالی» توصیف کرد.

به گفته ارتش کره جنوبی، کره شمالی روز پنج‌شنبه حدود ۱۰ موشک بالستیک را از سواحل شرقی خود پرتاب کرد که به گفته تحلیلگران ممکن است اعتراضی به رزمایش‌های جاری آمریکا و کره جنوبی بوده باشد.

کیم یو جونگ در بیانیه خود به نقل از خبرگزاری دولتی KCNA گفت: «اگر طرف آمریکایی سعی کند اقداماتی را که این بار انجام داده است به عنوان نوعی "ژست حسن نیت" معرفی کند، پاسخی که می‌خواهند را دریافت نخواهند کرد.»

شرایط پیونگ‌یانگ

جنی تاون، محقق ارشد مؤسسه استیمسون مستقر در واشنگتن، گفت که کره شمالی روشن کرده است که چه شرایطی باعث می‌شود دیدار قانع‌کننده باشد و این شرایط برای آمریکا بسیار دشوار است.

او گفت که این شرایط شامل تغییرات عمده در سیاست آمریکا در قبال کره شمالی برای حذف عناصری که پیونگ‌یانگ آنها را خصمانه می‌داند، پذیرش وضعیت هسته‌ای کره شمالی یا حداقل اعلام اینکه خلع سلاح هسته‌ای دیگر هدف واشنگتن نیست، می‌شود.

او گفت: «این سوال باز است که ترامپ چقدر مایل است برای تضمین دیدار در چارچوب زمانی که اکنون تعیین کرده، این شرایط را بپذیرد.»

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که ایالات متحده «متعهد به خلع سلاح کامل هسته‌ای کره شمالی» باقی مانده است.

ترامپ در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ مجموعه‌ای بی‌سابقه از نشست‌ها را با کیم برگزار کرد، اما تلاش‌های دیپلماتیک به دلیل خواسته‌های آمریکا مبنی بر اینکه کره شمالی سلاح‌های هسته‌ای خود را کنار بگذارد، شکست خورد.

ترامپ از آن زمان بار‌ها به کره شمالی به عنوان یک «قدرت هسته‌ای» اشاره کرده است، اگرچه دولت او همچنان خواستار خلع سلاح هسته‌ای این کشور است و به طور رسمی آن را به عنوان یک کشور دارای سلاح هسته‌ای به رسمیت نمی‌شناسد.

کیم همچنین نسبت به دوران اول ریاست‌جمهوری ترامپ که به دنبال کاهش تحریم‌ها بود، انگیزه کمتری برای موافقت با دیدار دارد. کره شمالی از آن زمان به چین و روسیه نزدیک‌تر شده است و تجارت رو به رشد با آنها به رونق اقتصاد این کشور کمک کرده است.

تاون افزود: «کره شمالی گزینه‌هایی دارد و روابطی را با کشور‌هایی پرورش می‌دهد که نیازی به فداکاری ندارند، بلکه فقط پیشنهاد‌هایی برد-برد هستند.»

«انگیزه کمی برای او وجود دارد که به مذاکراتی بازگردد که در آن انتظار می‌رود چیزی را واگذار کند، چه رسد به چیزی که او برای دفاع از کشور حیاتی می‌داند.»

هنوز در مذاکرات باز است

هونگ مین، محقق ارشد مؤسسه کره برای اتحاد ملی، با اشاره به بیانیه کیم یو جونگ، گفت که با این حال، پاسخ کره شمالی به گونه‌ای تنظیم شده است که امکان دیپلماسی را باز بگذارد.

هونگ گفت: «هدف اصلی به نظر می‌رسد تشویق موضع سازگارتر آمریکا باشد» و خاطرنشان کرد که پیونگ‌یانگ احتمالاً برای جلوگیری از ناراحت کردن ترامپ، از ذکر ایران خودداری کرده است.

او گفت: «بیانیه کیم یو جونگ کمتر رد گفت‌و‌گو است تا تلاشی برای مدیریت برداشت ترامپ، شکل‌دهی به درک او از کره شمالی و ایجاد زمینه برای مذاکرات احتمالی آینده آمریکا و کره شمالی.»

این بیانیه همچنین به ویژه نسبت به ژاپن که گسترش نظامی و روابط امنیتی آن با آمریکا و کره جنوبی به کانون خشم فزاینده پیونگ‌یانگ تبدیل شده است، انتقادی بود.

هونگ افزود که پیونگ‌یانگ در حال پیشنهاد چارچوبی برای روابط آمریکا و کره شمالی است که کره جنوبی را به حاشیه رانده و با ژاپن عمدتاً به عنوان یک دشمن نظامی رفتار می‌کند.

او گفت: «روابط آمریکا و کره شمالی ممکن است وارد مرحله‌ای از سنجش و علامت‌دهی متقابل شود.»

منبع: رویترز

برچسب ها: دولت ترامپ ، کره شمالی
خبرهای مرتبط
انتقاد نمایندگان آمریکایی از تصمیم ترامپ برای کاهش رزمایش‌ها با کره جنوبی
کره شمالی: کاهش رزمایش‌های کره جنوبی توسط آمریکا را کاملاً بی‌اهمیت می‌دانیم
ترامپ می‌گوید قصد دارد مجددا با کیم جونگ اون دیدار کند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
اظهارات معاون ترامپ درباره اعمال فشار اقتصادی علیه ایران
اولیانوف: آمریکا با فشار حداکثری به اهدافش در قبال ایران نمی‌رسد
ژنرال هندی: دهلی‌نو منافع راهبردی خود با ایران را فدا نمی‌کند
فرار صد‌ها سرباز اوکراینی پس از رزمایش در آلمان
آرامکو به سه پالایشگاه اروپایی تضمین دریافت نفت داده است
تحریم‌های آمریکا علیه جنبش حزب‌الله لبنان
تحریم‌های جدید آمریکا علیه کوبا
جنگ ایران تولید جهانی آلومینیوم را کاهش داد
بازداشت زن ۳۵ ساله در آمریکا به اتهام برنامه‌ریزی برای حمله به کنگره ایالت نیویورک
ترامپ مدعی محدودیت توان موشکی ایران شد
آخرین اخبار
ترامپ مدعی محدودیت توان موشکی ایران شد
بازداشت زن ۳۵ ساله در آمریکا به اتهام برنامه‌ریزی برای حمله به کنگره ایالت نیویورک
جنگ ایران تولید جهانی آلومینیوم را کاهش داد
آرامکو به سه پالایشگاه اروپایی تضمین دریافت نفت داده است
اولیانوف: آمریکا با فشار حداکثری به اهدافش در قبال ایران نمی‌رسد
اظهارات معاون ترامپ درباره اعمال فشار اقتصادی علیه ایران
فرار صد‌ها سرباز اوکراینی پس از رزمایش در آلمان
تحریم‌های جدید آمریکا علیه کوبا
تحریم‌های آمریکا علیه جنبش حزب‌الله لبنان
ژنرال هندی: دهلی‌نو منافع راهبردی خود با ایران را فدا نمی‌کند
آمریکا یک ناو دیگر را به منطقه اعزام کرد
آمریکا مجوز فروش سوخت‌رسان به قطر را صادر کرد
رایزنی فیدان با مصر و عربستان درباره غزه، سوریه و تنگه هرمز
ربایش یک نفتکش در خلیج عدن؛ کشتی به سمت سومالی منحرف شد
بسنت: بعید است آمریکا عملیات نظامی گسترده علیه ایران را از سر بگیرد
هشدار چین نسبت به هسته‌ای شدن ژاپن
حمله پهپادی انصارالله به تاسیسات آرامکو عربستان
کشف پرونده فساد میلیون‌دلاری در اوکراین با رد پای مقامات دفتر زلنسکی 
ترکیه خطاب به اسرائیل: اجازه تهدید امنیتمان را نمی‌دهیم
الشیبانی: ترکیه قصد ایجاد پایگاه نظامی در سوریه را ندارد
اعتصاب کارکنان، فرودگاه بن‌گوریون را به آشوب کشید
ترکیه، مصر و قطر حملات رژیم صهیونیستی به غزه را محکوم کردند
موج گرمای اروپا نزدیک به ۱۸ هزار قربانی در آلمان و اسپانیا گرفت
پوتین: روسیه در ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای پیشتاز جهان است
سنتکام: ناو جورج واشنگتن در خاورمیانه مستقر شد
قطر: بر میانجیگری بین آمریکا و ایران تمرکز داریم
ترکیه: هیچ هیئت نظامی در پایگاه هوایی سوریه حضور نداشت
وقوع حادثه دریایی در نزدیکی یمن
سئول: کره شمالی حدود ده موشک بالستیک کوتاه‌برد شلیک کرد
مخالفت چین با کارزار اقتصادی ترامپ علیه ایران