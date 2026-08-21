مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس از برگزاری چهارمین جشنواره ملی شعر آیات با همکاری دفتر تبلیغ و ترویج قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی رنجبر با گرامیداشت فرارسیدن ماه ربیع‌الاول و مناسبت‌های فرخنده این ایام اظهار داشت: اشاعه آموزه‌های دینی جایگاه ویژه‌ای در برنامه‌های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس دارد و از هر فرصتی به منظور تبیین مفاهیم فاخر قرآنی و تعالیم اسلامی بهره می‌گیریم.

او با تاکید بر ضرورت بازشناسی مضامین قرآنی برای نسل جوان گفت: یکی از ارکان مهم گفتمان میان نسلی برپایه رهنمود‌های ارزشمند دینی و قرآنی استوار است و آینده سازان ایران اسلامی در پرتو کلام الهی از آسیب‌های اجتماعی و بحران هویت مصون می‌مانند.

رنجبر با تشریح گوشه‌ای از اقداماتی که در این حوزه انجام می‌شود، بیان داشت: جشنواره ملی شعر آیات فرصت مغتنمی برای معرفت افزایی جامعه است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس در این رابطه افزود: اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس با همکاری دفتر تبلیغ و ترویج قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در راستای فراگیری فرهنگ و معارف قرآن وعترت و حمایت از تولید آثار فاخر ادبی، از تمامی شاعران، ادیبان، هنرمندان و علاقه‌مندان سراسر کشور دعوت می‌کند در چهارمین جشنواره ملی شعر آیات شرکت کنند.

رنجبر با بیان اینکه تلفیق مفاهیم دینی و ادبی به تعالی انسان می‌انجامد، بیان داشت: شهر دیرینه شیراز به عنوان سومین حرم اهل بیت «ع» و پایتخت فرهنگ و هنر ایران، مامن دیرینه‌ای برای ترویج مبانی ارزشمند دینی بوده است و از این ظرفیت به منظور تقویت سرمایه‌های اجتماعی با رویکرد قرآنی بهره می‌گیریم.

او با تشریح برخی از اهداف این جشنواره بیان داشت: ترویج فرهنگ، مفاهیم قرآن وعترت در قالب شعر، شناسایی و معرفی استعداد‌های ادبی با رویکرد دینی و قرآنی، حمایت از تولید اشعار فاخر در حوزه قرآن و عترت، گسترش جریان شعر قرآنی و تقویت فعالیت‌های فرهنگی و ادبی در کشور از اهداف اصلی این جشنواره هستند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس از عموم جامعه دعوت کرد با شرکت در جشنواره ملی شعر آیات، گامی ارزشمند در راستای ارتقای بینش دینی برداشته و از دستاورد‌های ارزشمند آن در متن زندگی بهره‌مند شوند.

رنجبر با اشاره به محور‌های موضوعی این جشنواره که با رویکرد قرآن وعترت برگزار می‌شود، بیان داشت: اخلاق، خانواده و سبک زندگی قرآنی بر مبنای سیره اهل بیت (ع)، جامعه و کنش‌گری اجتماعی از منظر قرآن و روایات اهل بیت (ع)، معنویت قرآنی در سایه آموزه‌های اهل بیت (ع)، از ولایت تا ظهور در آینه قرآن، ارتباط عبد و معبود در قرآن و سیره اهل بیت (ع) از محور‌های اصلی این جشنواره هستند.

او در بخش پایانی سخنانش با اعلام اینکه، علاقمندان دریافت اطلاعات بیشتر پیرامون چهارمین جشنواره ملی شعر آیات را می‌توانند در اخبار بعدی مشاهده کنند، از جامعه قرآنی، اهالی فرهنگ به همراه عموم جامعه دعوت کرد تا در این رویداد فاخر قرآن حضور فعالی داشته باشند.

منبع: ارشاد فارس