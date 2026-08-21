مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران بر همکاری حداکثری شرکت‌های تابعه این شرکت در مدیریت بار شبکه برق همزمان با برگزاری آزمون سراسری تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا جزءقاسمی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران با تأکید بر ضرورت همکاری شرکت‌های تابعه آبفای استان تهران در مدیریت بار شبکه برق، بر استفاده از ظرفیت دیزل‌ژنراتور‌های آماده‌به‌کار، جابه‌جایی بار‌های قابل انتقال به‌ویژه در چاه‌ها و ایستگاه‌های پمپاژ و بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت مخازن ذخیره آب تأکید کرد.

بر اساس برنامه ابلاغی، دیزل‌ژنراتور‌های آماده‌به‌کار از ساعت ۸ صبح در مدار قرار گرفته و در صورت وجود ظرفیت مازاد و فراهم بودن شرایط فنی، برای کمک به شبکه برق مورد استفاده قرار خواهند گرفت. همچنین پایش مستمر وضعیت تولید، ذخیره و توزیع آب و هماهنگی میان حوزه‌های بهره‌برداری، انرژی و مراکز کنترل و اسکادا در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرعامل آبفای استان تهران همچنین بر آمادگی کامل مولد‌های اضطراری، بررسی میزان ذخیره سوخت و رفع فوری محدودیت‌های احتمالی تأکید کرد و خواستار اجرای دقیق برنامه‌های مدیریت بار در شرکت‌های تابعه شد.

جزءقاسمی در پایان تصریح کرد: مشارکت حداکثری در پایداری شبکه برق کشور باید همزمان با حفظ پایداری و استمرار تأمین آب شرب و خدمات فاضلاب دنبال شود.

برچسب ها: شرکت آبفا ، کنکور
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