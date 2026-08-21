باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - سرگئی ریابکوف، دیپلمات ارشد روسی روز جمعه گفت که روسیه برای شنیدن پیشنهادات جدید در مورد چگونگی دستیابی به راه‌حلی برای درگیری اوکراین باز است، اما هر گونه پیشنهادی باید «واقعیت‌های میدانی» را منعکس کند.

معاون وزیر امور خارجه روسیه، در مصاحبه‌ای با رسانه News.ru که روز جمعه منتشر شد، گفت که ایالات متحده آمادگی خود را برای «گفت‌وگوی سازنده» و «درک موضع روسیه» نشان داده است.

او به این رسانه گفت: «در این مرحله، مهم‌تر است که واشنگتن تا چه اندازه قادر به تأثیرگذاری بر تصمیمات رژیم کی‌اف و حامیان اروپایی آن است که هنوز رویای "شکست راهبردی" روسیه را در سر می‌پرورانند.»

منبع: رویترز