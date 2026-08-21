معاون وزیر امور خارجه روسیه، روز جمعه اعلام کرد که مسکو برای شنیدن پیشنهادات جدید درباره راه‌حل درگیری اوکراین آماده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - سرگئی ریابکوف، دیپلمات ارشد روسی روز جمعه گفت که روسیه برای شنیدن پیشنهادات جدید در مورد چگونگی دستیابی به راه‌حلی برای درگیری اوکراین باز است، اما هر گونه پیشنهادی باید «واقعیت‌های میدانی» را منعکس کند.

معاون وزیر امور خارجه روسیه، در مصاحبه‌ای با رسانه News.ru که روز جمعه منتشر شد، گفت که ایالات متحده آمادگی خود را برای «گفت‌وگوی سازنده» و «درک موضع روسیه» نشان داده است.

او به این رسانه گفت: «در این مرحله، مهم‌تر است که واشنگتن تا چه اندازه قادر به تأثیرگذاری بر تصمیمات رژیم کی‌اف و حامیان اروپایی آن است که هنوز رویای "شکست راهبردی" روسیه را در سر می‌پرورانند.»

منبع: رویترز

برچسب ها: دولت ترامپ ، جنگ اوکراین و روسیه ، سرگئی ریابکوف
خبرهای مرتبط
ریابکوف: تجاوز آمریکا و اسرائیل به ایران، رژیم عدم اشاعه هسته‌ای را تهدید کرد
ریابکوف: تحریم و زور به نتیجه دلخواه منجر نمی‌شود
مسکو: تشدید تنش با روسیه تبعات سنگینی برای غرب خواهد داشت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
اظهارات معاون ترامپ درباره اعمال فشار اقتصادی علیه ایران
اولیانوف: آمریکا با فشار حداکثری به اهدافش در قبال ایران نمی‌رسد
ژنرال هندی: دهلی‌نو منافع راهبردی خود با ایران را فدا نمی‌کند
فرار صد‌ها سرباز اوکراینی پس از رزمایش در آلمان
آرامکو به سه پالایشگاه اروپایی تضمین دریافت نفت داده است
تحریم‌های آمریکا علیه جنبش حزب‌الله لبنان
تحریم‌های جدید آمریکا علیه کوبا
جنگ ایران تولید جهانی آلومینیوم را کاهش داد
بازداشت زن ۳۵ ساله در آمریکا به اتهام برنامه‌ریزی برای حمله به کنگره ایالت نیویورک
ترامپ مدعی محدودیت توان موشکی ایران شد
آخرین اخبار
ترامپ مدعی محدودیت توان موشکی ایران شد
بازداشت زن ۳۵ ساله در آمریکا به اتهام برنامه‌ریزی برای حمله به کنگره ایالت نیویورک
جنگ ایران تولید جهانی آلومینیوم را کاهش داد
آرامکو به سه پالایشگاه اروپایی تضمین دریافت نفت داده است
اولیانوف: آمریکا با فشار حداکثری به اهدافش در قبال ایران نمی‌رسد
اظهارات معاون ترامپ درباره اعمال فشار اقتصادی علیه ایران
فرار صد‌ها سرباز اوکراینی پس از رزمایش در آلمان
تحریم‌های جدید آمریکا علیه کوبا
تحریم‌های آمریکا علیه جنبش حزب‌الله لبنان
ژنرال هندی: دهلی‌نو منافع راهبردی خود با ایران را فدا نمی‌کند
آمریکا یک ناو دیگر را به منطقه اعزام کرد
آمریکا مجوز فروش سوخت‌رسان به قطر را صادر کرد
رایزنی فیدان با مصر و عربستان درباره غزه، سوریه و تنگه هرمز
ربایش یک نفتکش در خلیج عدن؛ کشتی به سمت سومالی منحرف شد
بسنت: بعید است آمریکا عملیات نظامی گسترده علیه ایران را از سر بگیرد
هشدار چین نسبت به هسته‌ای شدن ژاپن
حمله پهپادی انصارالله به تاسیسات آرامکو عربستان
کشف پرونده فساد میلیون‌دلاری در اوکراین با رد پای مقامات دفتر زلنسکی 
ترکیه خطاب به اسرائیل: اجازه تهدید امنیتمان را نمی‌دهیم
الشیبانی: ترکیه قصد ایجاد پایگاه نظامی در سوریه را ندارد
اعتصاب کارکنان، فرودگاه بن‌گوریون را به آشوب کشید
ترکیه، مصر و قطر حملات رژیم صهیونیستی به غزه را محکوم کردند
موج گرمای اروپا نزدیک به ۱۸ هزار قربانی در آلمان و اسپانیا گرفت
پوتین: روسیه در ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای پیشتاز جهان است
سنتکام: ناو جورج واشنگتن در خاورمیانه مستقر شد
قطر: بر میانجیگری بین آمریکا و ایران تمرکز داریم
ترکیه: هیچ هیئت نظامی در پایگاه هوایی سوریه حضور نداشت
وقوع حادثه دریایی در نزدیکی یمن
سئول: کره شمالی حدود ده موشک بالستیک کوتاه‌برد شلیک کرد
مخالفت چین با کارزار اقتصادی ترامپ علیه ایران