رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص قطع برق در یکی از حوزه‌های امتحانی روز گذشته، گفت: برای تکرار نشدن، تمام تمهیدات در نظر گرفته شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - رضا محمدی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در حاشیه بازدید از حوزه امتحانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در خصوص قطع برق در یکی از حوزه‌های امتحانی روز گذشته گفت: روز گذشته، پنج‌شنبه در یکی از حوزه‌های فرعی تابع دانشگاه ملی مهارت این اتفاق افتاد.

وی افزود: علی رغم تمهیداتی که اندیشیدیم و تمام تلاشی که وزارت نیرو و همکاران حوزه اجرایی در استان خوزستان در نظر گرفتند، این اتفاق خارج از اختیار و کنترل شبکه برق و هم عوامل اجرایی بوده که در دست بررسی است.

رییس سازمان سنجش آموزش کشور اظهار کرد: حدود ۳۰ دقیقه تا برقراری مجدد وقت داشتیم که این ۳۰ دقیقه را در اختیار متقاضیان قرار دادیم. مطمئنا به امید خدا در واقع قطعی برق در حوزه‌ها نخواهیم داشت و بحث نور روشنایی و سرمایی در تمامی حوزه‌ها فراهم خواهد بود که داوطلبان بتوانند به صورت عادلانه به رقابت بپردازند.

برچسب ها: آزمون سراسری ، سازمان سنجش کشور
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