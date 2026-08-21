باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا مودودی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی دوغارون با تشریح ظرفیت‌های تجاری و ترانزیتی این منطقه اظهار کرد: دوغارون با سهم ۶۰ درصدی از تجارت ایران با افغانستان، به یکی از محور‌های اصلی تجارت خارجی و پیشران‌های اقتصادی شرق کشور تبدیل شده است.

وی افزود: سالانه نزدیک به ۲.۲ میلیون تن کالا از مسیر دوغارون ترانزیت می‌شود که ارزش آن حدود پنج میلیارد دلار برآورد می‌شود؛ ظرفیتی که جایگاه این منطقه را در شبکه تجارت و ترانزیت کشور نشان می‌دهد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد دوغارون با اشاره به میانگین ۶۵۰ دلاری ارزش هر تن کالای صادراتی از این مرز گفت: این رقم در مقایسه با میانگین حدود ۳۵۰ دلاری صادرات کشور، نشان‌دهنده ظرفیت دوغارون برای صادرات کالا‌های با ارزش افزوده بالاتر است.

مودودی، ظرفیت‌های معدنی و کشاورزی افغانستان را فرصتی برای توسعه همکاری‌های اقتصادی دانست و تصریح کرد: دوغارون می‌تواند با جذب مواد اولیه، ایجاد و توسعه واحد‌های فرآوری و تکمیل زنجیره ارزش، زمینه صادرات مجدد محصولات با ارزش افزوده بیشتر را فراهم کند.

وی همچنین بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های مرزی، تجاری و سرمایه‌گذاری تأکید کرد و گفت: هم‌افزایی میان سازمان منطقه آزاد، گمرک، دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌های امنیتی و فعالان اقتصادی می‌تواند روند تجارت، سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی در منطقه را تسهیل و شتاب بخشد.

منبع: تسنیم