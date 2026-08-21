اداره دفاع مدنی سوریه از وقوع انفجار در یک منزل مسکونی در روستای عین القصب در حومه غربی ادلب خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - اداره دفاع مدنی سوریه خبر داد که در پی وقوع یک انفجار در یک منزل مسکونی در روستای عین القصب در نزدیکی شهر جسر الشغور در حومه غربی ادلب، سه غیرنظامی شامل یک مرد، همسرش و برادرش جان باختند و ۶ نفر دیگر از جمله چند کودک مجروح شدند.

به گزارش خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، به گفته این اداره، این انفجار در بامداد امروز رخ داده است.

علی اللری مدیر مرکز عملیات جسر الشغور گفت که تیم‌های دفاع مدنی همچنان در محل حادثه مشغول فعالیت هستند و این تیم‌ها بلافاصله پس از وقوع انفجار به محل اعزام شدند و عملیات جست‌و‌جو و نجات را آغاز کردند.

وی توضیح داد که بر اساس اطلاعات اولیه، این انفجار بر اثر مواد منفجره مورد استفاده در ماهیگیری رخ داده است که داخل منزل نگهداری می‌شد.

منبع: سانا

برچسب ها: انفجار در سوریه ، شهر ادلب
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