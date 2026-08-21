باشگاه خبرنگاران جوان - سردار احمد کرمی اسد رئیس پلیس راه راهور فراجا درباره محدودیتهای ترافیکی جمعه (۳۰ مرداد) اظهار کرد: بهمنظور مدیریت بار ترافیکی، روانسازی تردد و ارتقاء ایمنی سفرها، محدودیتهای مقطعی و یکطرفه در برخی محورهای شمالی کشور اجرا خواهد شد.
محدودیتهای جاده چالوس
وی درباره محدودیتهای جاده چالوس گفت: تردد خودروها از ساعت ۱۴ جمعه (۳۰ مرداد) از ابتدای آزادراه تهران–شمال به مقصد چالوس (جنوب به شمال) ممنوع میشود.
رئیس پلیسراه راهور فراجا ادامه داد: ساعت ۱۵، محور از محدوده پل زنگوله، واقع در انتهای دهانه شمالی تونل البرز، به سمت چالوس بهطور کامل مسدود خواهد شد و از ساعت ۱۶ نیز مسیر مرزنآباد به سمت تهران در مسیر شمال به جنوب یکطرفه میشود.
کرمی اسد درباره پایان محدودیتها گفت: این محدودیت تا ساعت ۲۴ ادامه خواهد داشت و پس از آن، تردد در محور به حالت دوطرفه بازمیگردد البته در صورت کاهش حجم ترافیک، امکان پایان زودتر محدودیت وجود خواهد داشت.
محدودیتهای جاده هراز
وی درباره محدودیتهای جاده هراز نیز اظهار کرد: تردد تمام تریلرها در این محور همچنان ممنوع است و تردد کامیونها و کامیونتها، بهاستثنای خودروهای حامل مواد سوختی و فاسدشدنی، امروز (۳۰ مرداد) از ساعت ۸ تا ۲۴ ممنوع خواهد بود.
کرمی اسد ادامه داد: در صورت افزایش حجم ترافیک و بنا بر تشخیص مأموران پلیس راه، روزهای جمعه و شنبه (۳۰ و ۳۱ مرداد) نیز محدودیت یکطرفه مقطعی بهصورت رفت و برگشت در محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان و بالعکس اجرا خواهد شد.
اعمال محدودیت در محور فشم
رئیس پلیس راه راهور فراجا درباره اجرای محدودیت ترافیکی در محور فشم اظهار کرد: جمعه (۳۰ مردادماه) تردد خودروها از محدوده پل حاجیآباد، ابتدای پیچ آریانا، به سمت خروجی فشم از ساعت ۱۷ تا ۲۰ بهصورت یکطرفه مدیریت خواهد شد.
کرمی اسد از رانندگان درخواست کرد پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت راهها و محدودیتهای ترافیکی مطلع شوند و با رعایت قوانین، پرهیز از سرعت و سبقت غیرمجاز و حفظ فاصله طولی، پلیس را در مدیریت ایمن ترددهای پایان هفته همراهی کنند.