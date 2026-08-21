حدود ۶۵ درصد از داوطلبان کنکور در مازندران را زن‌ها تشکیل می‌دهند که این آمار نشان‌دهنده عزم جدی دختران ایرانی برای ادامه تحصیل و حضور در عرصه‌های علمی و دانشگاهی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر ابراهیم صالحی عمران رئیس دانشگاه مازندران در دومین روز برگزاری کنکور گفت: حدود ۶۵ درصد از داوطلبان کنکور در مازندران را زن‌ها تشکیل می‌دهند که این آمار نشان‌دهنده عزم جدی دختران ایرانی برای ادامه تحصیل و حضور در عرصه‌های علمی و دانشگاهی است.

او افزود: افزون بر ۳۵ هزار داوطلب در استان مازندران در ۱۹ حوزه و ۱۷ شهرستان استان در آزمون سراسری رقابت علمی خود را برای قبولی در کنکور در این خطه از شمال آغاز کردند.

رئیس دانشگاه مازندران گفت: شهرستان ساری با حدود ۷ هزار داوطلب، بیشترین جمعیت شرکت‌کننده در آزمون سراسری را به خود اختصاص داده است که پس از آن، بابل و آمل هر کدام با ۵ هزار داوطلب در رتبه‌های بعدی قرار دارند و قائم‌شهر نیز از دیگر شهر‌های با جمعیت بالای داوطلب است.

او افزود: حدود ۶۵ درصد از داوطلبان ما در استان مازندران را دختر خانم‌ها تشکیل می‌دهند. این آمار نشان‌دهنده عزم جدی دختران ایرانی برای ادامه تحصیل و حضور در عرصه‌های علمی و دانشگاهی است.

رئیس دانشگاه مازندران از کیفیت مناسب برگزاری آزمون ابراز رضایت کرد و گفت: امیدواریم یک آزمون خوب، عادلانه و با کیفیت صحیح و سالم در استان برگزار شود.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران

برچسب ها: کنکور سراسری ، داوطلبان کنکور
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