باشگاه خبرنگاران جوان - آیت‌الله لطف‌الله دژکام در جریان بازدید از شهر بین‌المللی سلامت شیراز، ضمن قدردانی از مجموعه مدیریتی و مسئولان این پروژه، اظهار داشت این بازدید فرصت مناسبی بود تا ظرفیت‌های شهر بین‌المللی سلامت شیراز از نزدیک بررسی شود و درباره راهکار‌های فعال‌سازی این ظرفیت بزرگ گفت‌و‌گو صورت گیرد.

او با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت کارگروه راهبردی اقتصادی استان، ابراز امیدواری کرد با همکاری مسئولان و همراهی مجموعه‌های اجرایی، این پروژه بیش از گذشته به‌عنوان یک پروژه پیشران اقتصادی استان فعال شود.

نماینده ولی‌فقیه در فارس با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه زیرساخت‌های شهر بین‌المللی سلامت گفت: امروز بخش قابل‌توجهی از زیرساخت‌های موردنیاز این مجموعه فراهم شده است؛ دسترسی‌ها ایجاد شده، زیرساخت‌هایی، چون آب، برق و گاز آماده است و جانمایی پروژه‌ها نیز مشخص شده است. بر این اساس، زمینه لازم برای ورود سرمایه‌گذاران فراهم است.

آیت‌الله دژکام با تأکید بر اینکه احیای این پروژه از آغاز یک پروژه جدید آسان‌تر است، تصریح کرد به نظر می‌رسد باید تمام تلاش مجموعه مدیریتی استان بر فعال‌سازی و به‌حرکت‌درآوردن این پروژه متمرکز شود؛ چراکه بخش مهمی از مسیر طی شده و اکنون باید با جدیت بیشتری برای به‌ثمر رساندن آن اقدام کرد.

او با اشاره به ظرفیت‌های موجود در حوزه اقتصاد سلامت ادامه داد: مجموعه‌های بزرگ صنعتی و اقتصادی برای کارکنان خود نیازمند خدمات درمانی هستند و در صورت ورود جدی این مجموعه‌ها به این عرصه، بخش قابل‌توجهی از زمینه‌های لازم برای شکل‌گیری یک مجموعه بزرگ درمانی فراهم خواهد شد.

نگاه رقابتی، مانعی بر سر راه توسعه

امام‌جمعه شیراز یکی از موانع پیش روی توسعه این پروژه را برخی نگاه‌های رقابتی در فضای اقتصادی دانست و گفت: گاهی این تصور شکل می‌گیرد که ایجاد یک مجموعه درمانی بزرگ ممکن است فعالیت مجموعه‌های دیگر را تحت تأثیر قرار دهد، در حالی که چنین نگاهی درست نیست.

او افزود: شکل‌گیری یک مجموعه بزرگ و شناخته‌شده در حوزه سلامت، به‌ویژه در سطح ملی و بین‌المللی، می‌تواند به رونق سایر مجموعه‌های فعال در این حوزه نیز بینجامد؛ همان‌گونه که در بازار، کنار هم قرار گرفتن فعالان یک صنف به شکل‌گیری یک مرکز تخصصی و جذب بیشتر مشتری منجر می‌شود، در حوزه سلامت نیز تمرکز ظرفیت‌ها می‌تواند به نفع همه فعالان این بخش باشد.

آیت‌الله دژکام با اشاره به ظرفیت تاریخی شیراز در حوزه پزشکی و درمان گفت: امروز بخش قابل‌توجهی از مراجعه‌کنندگان از نقاط مختلف کشور برای دریافت خدمات پزشکی به شیراز سفر می‌کنند و این موضوع نشان می‌دهد ظرفیت‌های حوزه سلامت در شیراز بسیار فراتر از آن چیزی است که در حال حاضر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

او تأکید کرد: در صورت فعال‌سازی شهر بین‌المللی سلامت شیراز، آثار و سرریز اقتصادی و اجتماعی آن محدود به این مجموعه نخواهد بود و می‌تواند بخش‌های مختلف اقتصاد، خدمات و گردشگری سلامت استان را تحت تأثیر قرار دهد.

نماینده ولی‌فقیه در فارس با بیان اینکه پروژه‌های بزرگ نیازمند یک نقطه آغاز قدرتمند هستند، اظهار کرد پروژه‌ای که عملیات آن آغاز شده و کلنگ آن به زمین زده شده، می‌تواند همان نقطه شروع باشد؛ چراکه در صورت رسیدن این پروژه به مرحله اجرا، خود به جاذبه‌ای برای ورود سایر سرمایه‌گذاران تبدیل خواهد شد.

او با اشاره به تجربه توسعه برخی مناطق شهری در اطراف مراکز درمانی بزرگ، افزود: همان‌گونه که احداث یک مجموعه درمانی بزرگ می‌تواند مسیر توسعه شهر را به سمت خود تغییر دهد و زمینه حضور سرمایه‌گذاران جدید را فراهم کند، در شهر بین‌المللی سلامت نیز آغاز یک پروژه شاخص می‌تواند سایر بخش‌ها را به حرکت درآورد.

او ادامه داد: در صورت تمرکز خدمات درمانی موردنیاز کارکنان صنعت نفت در چنین مجموعه‌ای، علاوه بر ایجاد یک مرکز مهم خدمات سلامت، جایگاه شیراز نیز در سطح ملی ارتقا خواهد یافت و می‌توان خدمات درمانی گسترده‌ای را برای مجموعه صنعت نفت کشور در شیراز فراهم کرد.

محمدرضا طاهری: آیت‌الله دژکام تصریح کرد: آمادگی دارم برای پیگیری این موضوع در جلسات مختلف حضور یابم؛ چراکه فعال‌سازی همین یک پروژه می‌تواند زمینه‌ساز حل بسیاری از مسائل و فعال‌شدن سایر بخش‌های شهر بین‌المللی سلامت شیراز باشد.

وی در پایان با تأکید بر اینکه فعال‌سازی شهر بین‌المللی سلامت شیراز نیازمند همراهی و همدلی مجموعه‌ای از مدیران و افراد اثرگذار است، خاطرنشان کرد گاهی همراهی و همدلی میان چند فرد مؤثر می‌تواند بسیار بیشتر از یک فرآیند صرفاً اداری راهگشا باشد و مسیر اجرای یک پروژه بزرگ را هموار کند.

زیرساخت‌های فاز نخست شهر بین‌المللی سلامت شیراز آماده است

نماینده ولی‌فقیه در استان فارس و امام‌جمعه شیراز، در ادامه با تأکید بر ظرفیت‌های گسترده شهر بین‌المللی سلامت شیراز، گفت زیرساخت‌های فاز نخست این پروژه آماده شده است و باید با عملیاتی‌شدن نخستین پروژه‌ها، زمینه برای حضور و سرمایه‌گذاری بیشتر در این مجموعه فراهم شود.

آیت‌الله لطف‌الله دژکام همچنین با اشاره به اینکه این پروژه طی سال‌های گذشته به‌عنوان یکی از طرح‌های مهم توسعه‌ای استان فارس مطرح بوده است، اظهار کرد عموم مردم استان برای توسعه فارس در حوزه‌های سلامت و اقتصاد به این پروژه بزرگ دل بسته‌اند.

وی با بیان اینکه پروژه‌های بزرگ به دلیل گستردگی و حجم فعالیت‌ها ممکن است در مسیر اجرا با چالش‌هایی مواجه شوند، افزود: تغییر مدیریت‌ها نیز گاهی می‌تواند موجب ایجاد وقفه یا دلسردی در روند اجرای چنین طرح‌هایی شود؛ اما خوشبختانه در دوره اخیر، اقدامات مناسبی از سوی مدیریت و هیئت‌مدیره شهر بین‌المللی سلامت انجام شده است.

نماینده ولی‌فقیه در استان فارس ادامه داد: با بازدیدی که امروز از این مجموعه داشتم، تقریباً اطمینان یافتم که زیرساخت‌های موردنیاز برای اجرای فاز نخست شهر بین‌المللی سلامت آماده است و این موضوع می‌تواند نویدبخش اتفاقات خوبی برای سرمایه‌گذاران حوزه سلامت باشد.

ظرفیت گردشگری سلامت و جایگاه منطقه‌ای شیراز

آیت‌الله دژکام با اشاره به رویکرد بین‌المللی این پروژه و ظرفیت آن در حوزه گردشگری سلامت گفت: سرمایه‌گذاران فعال در زمینه سلامت می‌توانند در این فضای مناسب حضور یابند و از ظرفیت‌های ایجادشده برای توسعه فعالیت‌های خود بهره ببرند.

او با اشاره به جایگاه شیراز و استان فارس در حوزه سلامت تصریح کرد: توانمندی‌های استان فارس در این حوزه شناخته‌شده است و شیراز نیز در منطقه غرب آسیا به‌عنوان یکی از مراکز مهم سلامت مطرح است؛ این ظرفیت‌ها می‌تواند زمینه‌ساز رونق و توسعه شهر بین‌المللی سلامت باشد.

امام‌جمعه شیراز با تأکید بر ضرورت ورود پروژه به مرحله عملیاتی خاطرنشان کرد: اکنون که زیرساخت‌ها آماده شده، باید تلاش کنیم نخستین پروژه‌ها هرچه سریع‌تر عملیاتی و وارد مرحله بهره‌برداری شوند.

وی افزود ظرفیت‌های موجود در شهر بین‌المللی سلامت به‌گونه‌ای است که راه‌اندازی چند مجموعه درمانی و ارائه خدمات سلامت در این مجموعه می‌تواند به‌عنوان یک پیشران عمل کند و زمینه پیشرفت سایر بخش‌های این پروژه بزرگ بین‌المللی و افزایش علاقه‌مندی سرمایه‌گذاران را فراهم سازد.

آیت‌الله دژکام همچنین بر ضرورت همکاری دستگاه‌ها و نهاد‌های مختلف برای تکمیل زیرساخت‌های این مجموعه تأکید کرد و گفت: برای تقویت این پروژه لازم است برخی سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی همکاری و هماهنگی بیشتری داشته باشند.

او ادامه داد: در همین راستا باید با مدیریت عالی استان و مدیریت شهری شیراز جلسات مشترکی برگزار شود. مسئولان استان و شهر شیراز به اهمیت این پروژه آگاه هستند، اما تأکید و یادآوری مجدد این موضوع می‌تواند به آماده‌سازی هرچه سریع‌تر سایر بخش‌های مؤثر در تقویت زیرساخت‌های شهر بین‌المللی سلامت کمک کند.

نماینده ولی‌فقیه در استان فارس در پایان ابراز امیدواری کرد با تداوم اقدامات انجام‌شده و همراهی دستگاه‌های مختلف، شاهد آغاز بهره‌برداری از نخستین پروژه‌های شهر بین‌المللی سلامت شیراز و حرکت این مجموعه به سمت تحقق جایگاه بین‌المللی خود در حوزه سلامت و گردشگری سلامت باشیم.

شیراز باید به مقصد درمانی منطقه تبدیل شود

مصفا، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی شیراز با تأکید بر ظرفیت‌های کم‌نظیر فارس در حوزه پزشکی و درمان، شهر سلامت شیراز را یکی از مهم‌ترین پروژه‌های راهبردی استان برای جذب سرمایه‌گذاری، توسعه اشتغال و رونق گردشگری سلامت دانست و گفت: باید شرایطی فراهم شود که بیماران داخلی و خارجی به جای مراجعه به کشور‌های دیگر، شیراز را به‌عنوان مقصد درمانی خود انتخاب کنند.

او در ادامه نیز از شهر بین‌المللی سلامت شیراز و ظرفیت‌ها و پروژه‌های منطقه ویژه اقتصادی شیراز، با تشریح برنامه‌های این مجموعه در حوزه توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری، اظهار کرد: شیراز از ظرفیت‌های پزشکی و درمانی بسیار ارزشمندی برخوردار است و شهر سلامت می‌تواند این ظرفیت را دارد.

مصفا در ادامه نیز از شهر بین‌المللی سلامت شیراز و ظرفیت‌ها و پروژه‌های منطقه ویژه اقتصادی شیراز، با تشریح برنامه‌های این مجموعه در حوزه توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری، اظهار کرد: شیراز از ظرفیت‌های پزشکی و درمانی بسیار ارزشمندی برخوردار است و شهر سلامت می‌تواند این ظرفیت را به یک مزیت اقتصادی پایدار برای استان تبدیل کند.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی شیراز، با تشریح آخرین وضعیت پروژه شهر سلامت شیراز، این طرح را یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های اقتصادی، درمانی و اشتغال‌زای استان فارس دانست و گفت: شهر سلامت شیراز در صورت تکمیل زیرساخت‌ها و جذب سرمایه‌گذاری، می‌تواند علاوه بر تأمین نیاز‌های درمانی استان، به مقصد بیماران کشور‌های منطقه تبدیل شود.

او با اشاره به روند جدید اجرای پروژه در سال‌های اخیر گفت: در سال‌های گذشته با انعقاد قرارداد‌های جدید و ورود جدی‌تر به عملیات اجرایی، روند احداث زیرساخت‌ها سرعت بیشتری گرفته و امروز شهر سلامت وارد مرحله‌ای شده است که باید با نگاه ملی و فراتر از مسائل مقطعی دنبال شود.

مصفا افزود: امروز بخش قابل‌توجهی از بیمارانی که برای دریافت خدمات درمانی به شیراز مراجعه می‌کنند، از سایر استان‌های کشور هستند و این موضوع نشان‌دهنده جایگاه علمی و پزشکی شیراز است؛ بنابراین باید از این ظرفیت برای توسعه گردشگری سلامت و جذب بیماران خارجی نیز استفاده کنیم.

ظرفیت ایجاد ۳۵ هزار شغل در شهر سلامت

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی شیراز افزود: بر اساس طرح جامع، برای شهر سلامت شیراز در افق نهایی، ظرفیت ایجاد حدود ۳۵ هزار فرصت شغلی پیش‌بینی شده است؛ ظرفیتی که نشان می‌دهد این پروژه صرفاً یک مجموعه درمانی نیست و می‌تواند به یکی از پیشران‌های اقتصادی استان فارس تبدیل شود.

مصفا با بیان اینکه توسعه شهر سلامت می‌تواند علاوه بر ایجاد اشتغال، موجب جذب سرمایه‌های قابل توجه به استان شود، ادامه داد: وقتی پزشکان متخصص، مراکز درمانی توانمند و زیرساخت علمی در شیراز وجود دارد، نباید اجازه دهیم بیماران برای دریافت خدمات درمانی به کشور‌های دیگر، از جمله کشور‌های منطقه، مراجعه کنند. هدف ما این است که زیرساخت لازم برای ارائه خدمات درمانی باکیفیت در شیراز و پذیرش بیماران از داخل و خارج کشور فراهم شود.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی شیراز با اشاره به تأکیدات مستمر آیت‌الله دژکام بر ضرورت تقویت جایگاه فارس و شیراز در حوزه پزشکی و گردشگری سلامت گفت: این موضوع بار‌ها مورد تأکید نماینده ولی‌فقیه در استان قرار گرفته و ما نیز در منطقه ویژه اقتصادی، توسعه شهر سلامت را با جدیت دنبال می‌کنیم. حمایت مجموعه مدیریت استان و مسئولان می‌تواند مسیر اجرای این پروژه را شتاب ببخشد.

او با اشاره به مشخصات شهر سلامت شیراز اظهار کرد: سایت سلامت منطقه ویژه اقتصادی شیراز در زمینی به مساحت حدود یک‌هزار هکتار پیش‌بینی شده و از ظرفیت بسیار مناسبی برای ایجاد مجموعه‌های درمانی، پزشکی، گردشگری و خدمات مرتبط با سلامت برخوردار است.

مصفا خاطرنشان کرد: شهر سلامت می‌تواند به یک مجموعه جامع برای ارائه خدمات درمانی، جذب سرمایه‌گذاران حوزه سلامت و پذیرش بیماران خارجی تبدیل شود و در صورت تکمیل زیرساخت‌ها، نقش مهمی در تبدیل شیراز به یکی از قطب‌های اصلی گردشگری سلامت منطقه ایفا کند.

جذب بیش از ۲۰ سرمایه‌گذار در منطقه ویژه اقتصادی شیراز از ابتدای سال تاکنون

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی شیراز در ادامه با اشاره به روند جذب سرمایه‌گذاری در این مجموعه گفت: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۲۰ سرمایه‌گذار در حوزه‌های مختلف وارد منطقه ویژه اقتصادی شیراز شده‌اند و تلاش کرده‌ایم با ایجاد شرایط مناسب، زمینه ورود سرمایه‌های جدید به استان را فراهم کنیم.

او افزود: حتی در شرایط اقتصادی و تحولات اخیر، بخشی از سرمایه‌گذاران ایرانی فعال در خارج از کشور، به‌ویژه در کشور‌های حوزه خلیج فارس، به دنبال فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری بودند و منطقه ویژه اقتصادی شیراز تلاش کرده است این ظرفیت را به سمت استان هدایت کند.

منطقه ویژه اقتصادی شیراز؛ ظرفیت گسترده برای تولید و اشتغال

مصفا با اشاره به فعالیت سه سایت منفصل صنعتی، سلامت و دانشگاهی به‌عنوان سایت‌های زیرمجموعه منطقه ویژه اقتصادی شیراز گفت: سایت صنعتی منطقه ویژه اقتصادی شیراز در زمینی به مساحت یک‌هزار هکتار قرار دارد و در حال حاضر ۱۷۲ شرکت در آن مشغول فعالیت هستند و بیش از ۶ هزار نفر نیز در این مجموعه اشتغال دارند.

او ادامه داد: با وجود شرایط دشوار و حتی حملات صورت‌گرفته به برخی واحد‌های صنعتی در جریان جنگ اخیر، فعالیت مجموعه متوقف نشد و واحد‌های تولیدی با جدیت به فعالیت خود ادامه دادند. شرکت‌های فعال در حوزه‌های دارویی، پتروشیمی، غذایی و صنایع تخصصی در این سایت حضور دارند.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی شیراز همچنین به سایت دانشگاهی این مجموعه اشاره کرد و گفت: سایت دانشگاهی منطقه ویژه اقتصادی نیز از ظرفیت‌های مهم منطقه است و با توجه به موقعیت مناسب آن در مجاورت آزادراه، اقدامات مربوط به طرح جامع آن در حال انجام است.

او همچنین از دهکده لجستیک به‌عنوان یکی دیگر از پروژه‌های مهم استان یاد کرد و افزود: این پروژه در زمینی به مساحت حدود ۲۵۶ هکتار پیش‌بینی شده و مجاورت آن با خط ریلی اصفهان–بوشهر–عسلویه، ظرفیت مناسبی برای توسعه فعالیت‌های لجستیکی و پشتیبانی از صنایع و تولیدکنندگان استان ایجاد کرده است.

مصفا در پایان با تأکید بر ضرورت حمایت همه‌جانبه از شهر سلامت شیراز گفت: امروز فرصت مناسبی برای تبدیل ظرفیت پزشکی و درمانی شیراز به یک مزیت اقتصادی بین‌المللی وجود دارد و امیدواریم با حمایت مسئولان، به‌ویژه نماینده ولی‌فقیه در استان، بتوانیم شهر سلامت را از مرحله برنامه‌ریزی و توسعه زیرساخت‌ها به مرحله بهره‌برداری برسانیم و شاهد تبدیل شیراز به یکی از مقاصد مهم گردشگری سلامت در منطقه باشیم.