باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - در میان ابهامات و عدم قطعیت‌های موجود درباره مذاکرات ایران و آمریکا، تردد دریایی در تنگه هرمز روز پنج‌شنبه با کاهش چشمگیری مواجه شد؛ به‌گونه‌ای که تعداد کشتی‌های باری عبوری در مقایسه با روز چهارشنبه به نصف کاهش یافت.

داده‌های شرکت کپلر نشان می‌دهد که در روز پنج‌شنبه تنها ۷ فروند کشتی از این تنگه عبور کرده‌اند، در حالی که این رقم در روز چهارشنبه ۱۴ فروند بود.

کپلر همچنین اعلام کرده است که از این تعداد، ۴ کشتی وارد تنگه شده و ۳ فروند نیز از آن خارج شده‌اند. بر اساس داده‌های ثبت‌شده، هیچ نفتکش غول‌پیکر یا کشتی حامل گاز طبیعی مایع (LNG) از این مسیر عبور نکرده است، اما یک کشتی بزرگ حمل گاز (حامل پروپان و بوتان) از مسیر ایران عبور کرده است.

منبع: الجزیره