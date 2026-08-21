باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - خبرگزاری رسمی لبنان از بمباران شبانه شهرک المنصوری در جنوب این کشور توسط جنگنده‌های رژیم صهیونیستی خبر داده است. این شهرک شاهد انفجارهای مهیبی بود که در سراسر روستاها و شهرهای جنوبی طنین‌انداز شد.

بر اساس این گزارش، نیروهای اسرائیلی همچنین انفجارهایی را در شهرک‌های حداته و الطیری در شهرستان بنت جبیل انجام دادند.

جنگنده‌های اسرائیلی در حمله شبانه خود، تل علی الطاهر (منطقه‌ای بین تل الدبشه و دوحات کفر رمان) و اطراف شمالی شهر النبطیه الفوقا را نیز هدف قرار دادند. این حملات هوایی با گلوله‌باران توپخانه‌ای در سراسر منطقه همراه بود و تل علی الطاهر نیز هدف حملات توپخانه‌ای قرار گرفت.

منبع: الجزیره