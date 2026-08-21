قائم مقام وزیر صمت با انتقاد از قطعی برق صنعت گفت: تبعات این کار به ضرر مردم است.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدصادق مفتح  با انتقاد از قطعی برق بخش تولید اظهار کرد: اعداد و ارقام گویای میزان مصرف حامل‌های انرژی در بخش خانگی و تولید است و قطعی باید با بررسی کارشناسی و اولویت‌بخشی انجام شود.

وی تصریح کرد: قطعی انرژی در بخش صنعت، تولید و اشتغال را مختل می‌کند و اثرات جانبی بر کار، فعالیت و زندگی خانوار‌ها می‌گذارد.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی ادامه داد: در این حالت به دلیل کاهش تولید کالا گران می‌شود و ممکن است تصور کنیم قطعی انرژی در بخش مولد راهکاری اثربخش برای جبران ناترازی و تامین برق خانگی است، اما با فاصله زمانی تاوان همین تصمیم را باید مردم بدهند.

وی افزود: با تامین برق خانگی ممکن است مردم در کوتاه مدت احساس نارضایتی نکنند، اما وقتی تولید کاهش یابد چندین برابر خود مردم ضرر می‌کنند.

منبع: تسنیم

برچسب ها: قطعی برق ، برق خانگی
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