شهروندخبرنگار ما فیلمی از حضور پر شور مردم انقلابی شهرستان خوی استان آذربایجان غربی در میدان مقاومت را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مردم شهرستان خوی استان آذربایجان غربی در شبی دیگر از تجمعات اقتدار و مقاومت با حضور پرشور خود نشان دادند راه شهدا ادامه دارد و شعله عشق و ارادت به رهبر شهید انقلاب هیچ گاه خاموش نمی‌شود.در این تجمعات خودجوش مردم ولایتمدار این شهرستان، با در دست داشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران، تصاویر رهبر شهید انقلاب و سر دادن شعار‌های حماسی، بر استمرار راه عزت، استقلال و مقاومت تاکید کردند.

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منبع: شهروندخبرنگار - آذربایجان غربی

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