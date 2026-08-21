شهروندخبرنگار ما فیلمی از حضور پر شور مردم انقلابی شهرستان خوی استان آذربایجان غربی در میدان مقاومت را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مردم شهرستان خوی استان آذربایجان غربی در شبی دیگر از تجمعات اقتدار و مقاومت با حضور پرشور خود نشان دادند راه شهدا ادامه دارد و شعله عشق و ارادت به رهبر شهید انقلاب هیچ گاه خاموش نمی‌شود.در این تجمعات خودجوش مردم ولایتمدار این شهرستان، با در دست داشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران، تصاویر رهبر شهید انقلاب و سر دادن شعار‌های حماسی، بر استمرار راه عزت، استقلال و مقاومت تاکید کردند.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: شهروندخبرنگار - آذربایجان غربی

قابی از تجمعات مردمی خوی در ایستگاه اقتدار و مقاومت

قابی از تجمعات مردمی خوی در ایستگاه اقتدار و مقاومت

تجمعات مردمی خوی در ایستگاه اقتدار و مقاومت

قابی از تجمعات مردمی خوی در ایستگاه اقتدار و مقاومت

قابی از تجمعات مردمی خوی در ایستگاه اقتدار و مقاومت

قابی از تجمعات مردمی خوی در ایستگاه اقتدار و مقاومت

قابی از تجمعات مردمی خوی در ایستگاه اقتدار و مقاومت

قابی از تجمعات مردمی خوی در ایستگاه اقتدار و مقاومت

قابی از تجمعات مردمی خوی در ایستگاه اقتدار و مقاومت

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید

برچسب ها: تجمع ها ، سوژه خبری ، رهبر شهید انقلاب
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