باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - مهدی رنجبر با اشاره به برگزاری پنجمین نمایشگاه «ایراننوشت» در شیراز گفت: نمایشگاه ایراننوشت از جمله رویدادهایی است که میتواند به تقویت گفتمان میاننسلی و هویت ایرانی اسلامی کمک کند.
او افزود: برگزاری رویدادهای فرهنگی در حوزههای مختلف از جمله نقاشی، نمایش، سرود، کتاب و قرآن، با معرفی اسطورههای ملی، قهرمانان، تمدن ایرانی و مفاهیم معنوی دین که منشأ محبت و مهربانی است، میتواند زمینهساز شکلگیری گفتوگوی میان نسلها باشد.
رنجبر ادامه داد: یکی از نخستین ابزارهایی که در اختیار دانشآموزان، خانوادهها و فعالان حوزه فرهنگ، هنر و رسانه قرار میگیرد، همین محصولات فرهنگی و آموزشی است؛ از کیف و نوشتافزار گرفته تا دفتر و کتاب؛ بنابراین این محصولات میتوانند از نخستین ابزارهای ارتباط فرهنگی با نسل جدید باشند.
او با بیان اینکه دانشآموزان یکی از مهمترین گروههایی هستند که باید با آنها گفتوگو و ارتباط فرهنگی برقرار شود، اظهار کرد: نوشتافزاری که دانشآموزان ساعتها در طول روز در دست دارند و مقابل چشم آنهاست، اگر حامل مؤلفههایی از هویت ایرانی اسلامی باشد، میتواند بهصورت ناخودآگاه در تقویت این هویت مؤثر باشد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس با اشاره به تنوع محصولات ارائهشده در نمایشگاه گفت: در این نمایشگاه حدود یک هزار و ۴۰۰ قلم نوشتافزار تولید داخل عرضه شده که حاصل تلاش تولیدکنندگان ایرانی از استان فارس و دیگر نقاط کشور است.
رنجبر درباره نقاط قوت پنجمین نمایشگاه «ایراننوشت» نیز گفت: این نمایشگاه نسبت به سالهای گذشته نقاط قوت زیادی دارد. یکی از مهمترین ویژگیهای آن، عرضه محصولات با قیمتهای مناسبتر است و از نظر کیفیت نیز بسیاری از محصولات ارائهشده با نمونههای موجود در بازارهای جهانی رقابت میکنند.
او افزود: تولیدکنندگان کشورمان امروز در حوزه اقلام فرهنگی و آموزشی محصولاتی با کیفیت قابل توجه تولید میکنند که در بسیاری از موارد از نظر کیفیت با نمونههای خارجی برابری میکنند، در حالی که قیمت مناسبتری دارند.
رنجبر تأکید کرد: حمایت از این محصولات در واقع حمایت از خودکفایی، استقلال و آزادی کشور است و امیدواریم مردم استقبال خوبی از این نمایشگاه داشته باشند.
او با اشاره به پنجمین دوره برگزاری نمایشگاه «ایراننوشت» در شیراز گفت: برگزاری این رویداد در شیراز، شهر جنتطراز، در پنجمین دوره و با یاد و نام شهدای میناب و شهدای لامرد، اتفاق ارزشمندی است.
رنجبر در پایان خطاب به مردم استان فارس گفت: توصیه من این است که مردم استان فارس از این نمایشگاه استقبال کنند؛ چرا که میتوانند محصولات مورد نیاز خود را با قیمت بسیار مناسبتر از بسیاری از بازارها تهیه کنند و در کنار خرید یک محصول باکیفیت برای فرزندانشان، از تولید ایرانی نیز حمایت کنند.
پنجمین نمایشگاه «ایراننوشت» در شیراز؛ عرضه ۱۱۰۰ قلم نوشتافزار ایرانی
محمدامین قربانعلی قائم مقام مجمع ملی نوشت افزار ایرانی هم با اشاره به برگزاری پنجمین نمایشگاه نوشتافزار ایرانی «ایراننوشت» در شیراز گفت: امسال نیز توفیق داشتیم محصولات کاملاً ایرانی در حوزه نوشتافزار را به همشهریان و هموطنان عرضه کنیم.
او افزود: نمایشگاه «ایراننوشت» امسال بهصورت همزمان در ۱۰ استان کشور برگزار میشود و یکی از پرمخاطبترین نمایشگاههای فرهنگی کشور به شمار میرود.
قربانعلی با اشاره به شرایط اقتصادی و معیشتی کشور اظهار کرد: در شرایطی که کشور با مسائل مختلفی از جمله شرایط جنگی، مشکلات معیشتی و اقتصادی مواجه است، یکی از وظایف فعالان این حوزه، عرضه محصولات باکیفیت و مورد نیاز دانشآموزان با مناسبترین قیمت ممکن است.
او ادامه داد: در نمایشگاه «ایراننوشت» شیراز حدود یک هزار و ۱۰۰ قلم کالای نوشتافزار عرضه میشود و تلاش شده است این محصولات با بهترین قیمت ممکن در اختیار شهروندان قرار گیرد.
این فعال حوزه نوشتافزار با تأکید بر اهمیت حمایت از تولیدکنندگان داخلی گفت: یکی از ویژگیهای اصلی این نمایشگاه، حضور تولیدکنندگان و کارگرانی است که در شرایط سخت اقتصادی تلاش کردهاند فعالیت خود را حفظ کنند و محصولات باکیفیتی تولید کنند. خرید محصولات ایرانی، بهویژه نوشتافزارهایی با محتوای متناسب با فرهنگ کشور، میتواند گامی مؤثر در حمایت از تولیدکنندگان داخلی باشد.
قربانعلی همچنین از تلاش برای راهاندازی نمایشگاه دائمی محصولات فرهنگی و نوشتافزار ایرانی در شیراز خبر داد و گفت: در تلاش هستیم و امیدواریم امسال بتوانیم نوید برپایی یک نمایشگاه دائمی محصولات نوشتافزار ایرانی را در شهر شیراز به شهروندان بدهیم.
او درباره زمان و مکان برگزاری نمایشگاه «ایراننوشت» شیراز گفت: این نمایشگاه از ۳۰ مردادماه تا سوم مهرماه، همهروزه حتی در روزهای تعطیل، از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۱ شب در فروشگاه رفاه، جنب پارک خلدبرین، چهارراه خلدبرین، پذیرای شهروندان است.