وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصلاح راندمان چاههای کشاورزی را ضرورت کاهش ناترازی مصرف انرژی در سطح کشور دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان - احمد میدری روز جمعه در حاشیه سفر به شهرستان خواف و در جریان بازدید از سه طرح اصلاح افزایش راندمان منصوبات چاههای کشاورزی در گفت و گو با خبرنگاران گفت: یک سوم از مجموع ۳۸۰ هزار چاه آب کشاورزی در سطح کشور دارای کنتور آب هستند و اجرای طرحهای اصلاح و مدیریت مصرف راندمان، ضرورت مصرف بهینه مصرف آب در بخش کشاورزی و در نتیجه کاهش معضل ناترازی مصرف انرژی است.

وی تصریح کرد:‌ با اجرای طرح اصلاح افزایش راندمان منصوبات کشاوری، بدون صرف یک ریال ارز خارجی و با استفاده از فناوری داخلی می توان مصرف برق چاههای داخلی را ۵۰ درصد کاهش دهیم، از طرفی دیگر کشاورزان به جای آنکه ماهانه ۱۰۰ میلیون ریال هزینه چاه و ۹۰ میلیون ریال پول برق پرداخت کنند، بدون پرداخت هزینه برق می توانند با اصلاح مصرف، آب بیشتر استحصال و به بخش های متقاضی عرضه کنند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: راه معقول برای کاهش ناترازی انرژی، کاهش عرضه برق و گاز و مدیریت مصرف انرژی است.

میدری بر بهره گیری بیشتر از ظرفیت فناوری های داخلی برای مدیریت و اصلاح مصرف انرژی برای کاهش معضل ناترازی مصرف انرژی تاکید کرد.

منبع: ایرنا

برچسب ها: چاههای کشاورزی ، ناترازی انرژی
خبرهای مرتبط
فراهم شدن استفاده کشاورزان اصفهان از برق رایگان
اردبیل؛
کاهش برداشت آب از چاه‌های کشاورزی
باشگاه خبرنگاران جوان خراسان شمالی گزارش می دهد؛
چاه‌های غیرمجاز بلای جان سفره‌های زیرزمینی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
منطقه آزاد دوغارون موتور محرک تجارت ایران با افغانستان است
وزیر تعاون: اصلاح راندمان چاه‌های کشاورزی ضرورت کاهش ناترازی انرژی است
آخرین اخبار
وزیر تعاون: اصلاح راندمان چاه‌های کشاورزی ضرورت کاهش ناترازی انرژی است
منطقه آزاد دوغارون موتور محرک تجارت ایران با افغانستان است