باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - جواد فلاح مدیر خزانهداری و انبارهای بورس کالای ایران در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بسیاری از بورسهای معتبر دنیا فعالیت خود را با راهاندازی محصولات کشاورزی آغاز کردهاند. در بورس کالا نیز از ابتدای شروع به کار بازار گواهی سپرده کالایی، رغبت و تلاش بسیاری برای ورود کالاهای کشاورزی به بورس وجود داشته است که گواهی سپرده زعفران نتیجه موفق این تلاشهاست. بنای بورس کالا بر گسترش معاملات مبتنی بر کالاهای کشاورزی است تا با بهره بردن از تجربیات گذشته، شاهد به ثمر نشستن کالاهای دیگری در کنار زعفران باشیم.
او افزود: در حال حاضر امکانسنجی پذیرش کالاهای مختلفی در بازار گواهی سپرده کالایی در حال انجام است؛ در این زمینه شرکتهایی برای انبارداری کالاهای رازیانه، خاویار، کشمش و نهادههای دامی درخواست دادهاند و در صورتی که فرآیند پذیرش این کالاها با موفقیت طی شود و انباردارها شرایط مورد نظر بورس کالا را پاس نمایند، نتیجه به اطلاع عموم خواهد رسید.