رئیس مجلس گفت: عراق و ایران عزیز در مقابل استکبار خواهند ایستاد، همان طور که پوزه آمریکا را در جنگ رمضان زدند و طعم تلخ شکست را چشاندند.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدباقر قالیباف و هیات پارلمانی ایران بر سر مزار شهید ابومهدی المهندس در وادی‌السلام نجف اشرف حضور یافتند.

قالیباف در جوار مزار ابومهدی المهندس گفت: از طرف رهبر معظم انقلاب اسلامی و ملت عزیز و شریف ایران از ملت شجاع و مبارز عراق تشکر می‌کنم که با حضور خود در مراسم تشییع پیکر مطهر امام شهیدمان درخشیدند و مثل همیشه این پیوند را مستحکم‌تر کردند و افتخار بزرگی آفریدند آن هم در ایامی که ملت ما غمگین بود؛ این حضور معنادار و شجاعانه ملت عراق در نجف و کربلا تسلی خاطر هموطنانمان شد.

وی ادامه داد: در ایام اربعین حسینی ملت حسینی و عاشورایی عراق میزبان میلیون‌ها نفر زائر از ایران و دیگر کشور‌ها بود، مثل همیشه خوش درخشیدید و خوب مهمان نوازی کردید و همه ظرفیت‌های مادی و معنوی خود برای زوار اربعین گذاشتید به همه شما خداقوت می‌گویم و از سوی ملت ایران از شما عزیزان تقدیر و تشکر می‌کنم.

رئیس مجلس در ادامه گفت: دشمنان امت اسلامی، آمریکا و اسرائیل بدانند که وحدت بین امت اسلامی به ویژه بین ملت ایران و عراق هرگز گسستنی نیست، زیرا این پیوند برخاسته از سنت‌های الهی، قرآن کریم، محبت و پیروی از اهل بیت و فرهنگ عاشورا و مرقد مطهر امام علی (ع) است.

وی تاکید کرد: برای این باور، این ملت جان و خون داد و مبارزه کرد و روزی که به یکدیگر نیاز داشتند مانند توطئه آمریکا و اسرائیل در موضوع داعش، رزمندگان ایران در کنار رزمندگان عراق قرار گرفتند. قالیباف بیان کرد: ملت عراق در جنگ رمضان به پا خاست و نماد این مبارزه خون شهید ابومهدی و خون شهید حاج قاسم عزیز است که در این سرزمین به هم آمیخته شد.

قالیباف گفت: این سرزمین و کشور عراق و ایران عزیز در مقابل استکبار خواهند ایستاد، همان طور که پوزه آمریکا را در جنگ رمضان زدند و طعم تلخ شکست را چشاندند؛ این مسیر ادامه دار است تا زمانی که دشمن قصد تجاوز و تهدید بر امت اسلامی، ایران عزیز و عراق دارد. بدانند که این پیوند ناگسستنی است و این مسیر ادامه خواهد داشت.

رئیس مجلس در ادامه گفت: امروز با همه وجودمان درک می‌کنیم که جبهه مقاومت از هر زمان دیگری در مقابل رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار زنده‌تر و در میدان‌تر است.

وی ادامه داد: ما بر این باوریم که امام کبیرمان و امام شهیدمان که معمار و تشکیل‌دهنده جبهه مقاومت بود، مسیر سیدالشهدا (ع) را انتخاب کرد؛ هم سیدالشهداءوار و امام‌گونه زندگی کرد و هم در این مسیر خود و فرزندانش مثل امام حسین (ع) به شهادت رسید.

قالیباف تاکید کرد: بدانید آن جایی که در مقابل قدرت هژمونی آمریکا ایستاده و آن را در منطقه به شکست کشاند، برکت خون شهدا و روحیه مبارزه امام شهید ما بود که هم در کلام و هم در عمل این مسیر را پیش برد. این ما هم هستیم که راه امام و شهدا و راه سنت‌های الهی را با وحدت، یکپارچگی، برادری و اخوت در کنار هم، یکایک ملت و مرجعیت و در کنار رهبر عزیز انقلابمان به پیش می‌بریم و تردیدی در این نداریم که «وَأُخْرَیٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِیبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ»

برچسب ها: محمدباقر قالیباف ، ایران و عراق
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