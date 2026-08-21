باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - لین جیان، سخنگوی وزارت خارجه چین، روز جمعه از اعلام کارزار فشار اقتصادی دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، علیه ایران و شرکای آن انتقاد کرد.
لین اعلام کرد که تحریمها «برای حل مسئله مفید نیستند» و از همه طرفها خواست که «مسئولانه عمل کرده و از طریق ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک به دنبال راهحل باشند.»
دیروز، ترامپ مدعی شد از «فلجکنندهترین عملیات اقتصادی که تاکنون علیه هر کشوری انجام شده است» رونمایی کرده است و ادعا کرد که هم ایران و هم کشورهای حامی آن را تنبیه کند. «جیدی ونس» معاون رئیسجمهور آمریکا مدعی شد طرح فشار اقتصادی دونالد ترامپ علیه ایران میتواند «مؤثرترین ابزار» برای دستیابی به اهداف واشنگتن در قبال تهران باشد.
در همین حال، اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، هشدار داد که کشورهای دارای روابط با ایران با «نابودی اقتصادی» مواجه خواهند شد.
وزیر خزانهداری آمریکا مدعی شد که این کشور دیگر به دنبال آغاز عملیات نظامی علیه ایران نیست و به جای آن فشار اقتصادی زیادی اعمال خواهد کرد.
دولت ترامپ هنوز مشخص نکرده است که منظور او از تحریمهای بیسابقه چیست. اما قصد او برای آغاز یک کارزار اقتصادی علیه ایران در حالی بیان میشود که بیش از شش ماه پس از آغاز حملات نظامی علیه ایران، رسانههای متعدد از «شکست» این رویکرد صحبت میکنند.
به طور مثال، تریتا پارسی، معاون اجرائی اندیکشده کوئینسی در یک یادداشت تحلیلی که اخیرا منتشر شده، مینویسد: «ترامپ در عرصه نظامی شکست خورد، اما تصور میکند میتواند در عرصه اقتصادی پیروز شود. آمریکا گزینههای نظامی خود را از دست داده است. روشنترین نشانه این وضعیت آن است که دولت ترامپ، حتی در شرایطی که تهران همچنان به کشتیهای عبوری از تنگه هرمز حمله میکند، حمله به اهداف ایرانی را متوقف کرده است».
در هفتههای اخیر، رسانهها از کاهش بیسابقه ذخایر تسلیحات دقیق آمریکایی خبر دادهاند. روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی به نقل از منابع آگاه اعلام کرده که در واقع کمبود تجهیزات دقیق نظامی مانع حمله مجدد ترامپ به ایران شد.
منبع: رویترز