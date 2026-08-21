رئیس سازمان سنجش آموزش کشور به تشریح فرآیند پذیرش بدون آزمون در مقطع دکتری پرداخت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - رضا محمدی، رئیس سازمان سنجش کشور در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره نحوه پذیرش دانشجو در مقطع دکتری از طریق سهمیه استعدادهای درخشان، گفت: این فرآیند بر اساس آیین‌نامه‌های مصوب شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صورت می‌گیرد.

وی افزود: دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی پذیرنده دانشجو، موظف هستند در چارچوب ضوابط ابلاغی نسبت به پذیرش داوطلبان واجد شرایط اقدام کرده و پس از اطلاع‌رسانی به پذیرفته‌شدگان، اطلاعات نهایی آنان را از طریق پرتال مربوطه به سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کنند.

رئیس سازمان سنجش با بیان اینکه مهلت تعیین‌شده برای ثبت اطلاعات در پرتال تا ۱۵ شهریور است؛ تصریح کرد: پس از پایان این مهلت، سازمان سنجش وضعیت علمی و مدارک پذیرفته‌شدگان را بررسی و کنترل کرده و نتایج مورد تأیید را به دانشگاه‌ها اعلام می‌کند تا هر دانشگاه به‌صورت مستقل، نتایج نهایی مربوط به خود را منتشر کنند.

محمدی با اشاره به تعیین تکلیف داوطلبانی که همزمان از طریق آزمون سراسری دکتری و پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان پذیرفته شده‌اند، ادامه داد: این متقاضیان ملزم هستند پیش از آغاز فرآیند ثبت‌نام، تنها یکی از دو مسیر پذیرش را انتخاب کرده و از کدرشته‌محل دیگر انصراف دهند تا امکان تحصیل آن‌ها فراهم شود.

برچسب ها: استعدادهای درخشان ، آزمون دکتری
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