باشگاه خبرنگاران جوان - بهزاد مریدی، این رویداد را فرصتی برای همافزایی میان فعالان فرهنگی، مذهبی، پژوهشگران و هنرمندان دانست تا با بهرهگیری از ظرفیتهای علمی و فرهنگی، گامهای موثری در راستای تبیین سبک زندگی اسلامی و ارزشهای اهلبیت (ع) برداشته شود.
دبیر همایش ملی ریحانهالنبی (س)، با اشاره به اهمیت فعالیتهای فرهنگی و مذهبی، ترویج فرهنگ دینی با مشارکت مردم را مهمترین هدف این رویداد عنوان کرد و گفت: برنامههای این همایش بهگونهای طراحی شده است که بستر مناسبی برای حضور فعال اقشار مختلف جامعه، بهویژه نسل جوان، فراهم شود.
مریدی با بیان اینکه برنامههای این رویداد شامل نشستهای تخصصی، سخنرانیهای علمی، اجرای برنامههای ادبی و فرهنگی و ارائه آثار برگزیده خواهد بود، اظهار کرد: مشارکت گسترده نهادهای فرهنگی و استقبال علاقهمندان، نشاندهنده ظرفیت بالای جامعه برای توسعه فعالیتهای دینی و فرهنگی است.
او همچنین از تمامی پژوهشگران، هنرمندان، فعالان فرهنگی و علاقهمندان دعوت کرد با حضور و مشارکت در این همایش، در مسیر ترویج فرهنگ ناب اسلامی و تقویت ارزشهای اخلاقی و اجتماعی نقشآفرینی کنند.
دبیر همایش ملی ریحانهالنبی (س) ابراز امیدواری کرد که دستاوردهای این رویداد، زمینهساز اجرای برنامههای موثرتر فرهنگی و مذهبی در سطح جامعه و گسترش فرهنگ گفتوگو، همدلی و معنویت باشد.
مریدی در تشریح ساختار این همایش که در قالب ۶ محور اصلی و با تکیه بر سوابق علمی درخشان برگزار میشود، گفت: ما پیش از این هفت دوره همایش علمی را برگزار کردهایم که شامل محورهای نهجالبلاغه، قرآن و عترت و رساله الحقوق بود؛ یک دوره صحیفه سجادیه بود و امسال برای دومین بار، محور تخصصی «صحیفه سجادیه امام سجاد (ع)» را در دستور کار قرار دادهایم.
او ادامه داد: محور دوم، جایزه ادبی ریحانه است که امسال دهمین دوره آن را برگزار خواهیم کرد و فراخوان آن نیز بهزودی منتشر خواهد شد.
به گفته دبیر همایش ریحانهالنبی (س)، سومین محور همایش ریحانهالنبی امسال، جشنهای مردمی کوثر است که دوره دهم خود را در پیش دارد و به مدت پنج شب در ایام میلاد سراسر نور حضرت زهرا (س) برگزار میشود.
مریدی با اشاره به بخشهای نوآوری در این دوره گفت: در کنار بخشهایی که در گذشته برگزار شد، نظیر دهمین جایزه ادبی ریحانه، نمایشگاه صنایع دستی ریحانه و جشنهای مردمی کوثر، امسال دو محور جدید و جذاب را برای نخستین بار معرفی کردهایم؛ یکی «جشنواره بومیسرایی» که با هدف ارج نهادن به گویشها و لهجههای متنوع ایران برگزار میشود و دیگری «جشنواره خوشنویسی اشعار ریحانه» است که بهزودی فراخوان رسمی آن منتشر خواهد شد.
او تاکید کرد: این همایش پنجروزه در مرکز اسلامی فاطمیه شهر مهر در استان فارس برگزار میشود و در کنار محورهای علمی و ادبی، پنجمین نمایشگاه صنایع دستی و هنر سنتی ریحانه نیز به عنوان ششمین محور همایش امسال میزبان هنرمندان خواهد بود.
منبع: ارشاد فارس