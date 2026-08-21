سومین دوره مسابقات کشوری شطرنج با عنوان جام زردکوه به میزبانی چهارمحال و بختیاری برگزار شد و ۱۳۷ شطرنج‌باز از ۶ استان کشور در این رقابت یک‌روزه با یکدیگر به رقابت پرداختند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛عرفانه‌ نعمتیان - حجت‌الله رئیسی دبیر هیات شطرنج استان چهارمحال و بختیاری گفت: این دوره از مسابقات در فضایی استاندارد و در سکویی همتراز با استاندارد‌های جهانی برگزار شد تا شطرنج‌بازان بتوانند آموخته‌ها و توانمندی‌های خود را محک بزنند.

وی افزود: یکی از ویژگی‌های مهم جام زردکوه، حضور شطرنج‌بازان در رده‌های سنی مختلف بود به‌گونه‌ای که کوچک‌ترین شرکت‌کننده پنج سال و بزرگ‌ترین شطرنج‌باز حاضر در این رقابت ۶۵ سال داشت.

رئیسی ادامه داد: شطرنج ورزشی است که سن و سال نمی‌شناسد و حضور همزمان کودکان، نوجوانان و بزرگسالان در این رقابت، نشان‌دهنده ظرفیت بالای این رشته برای ایجاد شور و نشاط و رقابت سالم است.

دبیر هیات شطرنج استان چهارمحال و بختیاری همچنین با اشاره به ظرفیت استان برای میزبانی رقابت‌های ملی، خواستار حمایت مسئولان برای تجهیز هیات شطرنج و ایجاد خانه شطرنج در استان شد و گفت: با فراهم شدن زیرساخت‌ها و تجهیزات مورد نیاز، می‌توانیم میزبانی شایسته‌تری از مسابقات کشوری داشته باشیم.

وی خاطرنشان کرد: این مسابقات در ۹ دور برگزار شد و در پایان، نفرات برتر جام زردکوه معرفی و از آنان تجلیل خواهد شد.

برچسب ها: مسابقات شطرنج ، رقابت ورزشکاران
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