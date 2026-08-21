یک مقام آمریکایی و یک مقام کاخ سفید به سمافور گفته‌اند که دولت ایالات متحده معتقد است مذاکرات ایران و عمان در روز‌های اخیر به بن‌بست رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - آخرین گام دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برای دور شدن از تشدید نظامی در ایران، در حالی برداشته می‌شود که طرف آمریکایی مدعی است مذاکرات بین ایران و عمان در روز‌های اخیر به بن‌بست رسیده است.

یک مقام آمریکایی و یک مقام کاخ سفید در مصاحبه با سمافور ادعا کردند که دولت معتقد است مذاکرات ایران و عمان هفته‌ها پیش از هم پاشیده است. این مذاکرات با مطرح کردن امکان ترتیب عوارضی در تنگه هرمز، ترامپ را ناامید کرده بود.

سفارت عمان به درخواست برای اظهارنظر در مورد دیدگاه آمریکا در مورد مذاکرات خود پاسخ نداد.

دیروز، ترامپ مدعی شد از «فلج‌کننده‌ترین عملیات اقتصادی که تاکنون علیه هر کشوری انجام شده است» رونمایی کرده است و ادعا کرد که هم ایران و هم کشور‌های حامی آن را تنبیه کند. «جی‌دی ونس» معاون رئیس‌جمهور آمریکا مدعی شد طرح فشار اقتصادی دونالد ترامپ علیه ایران می‌تواند «مؤثرترین ابزار» برای دستیابی به اهداف واشنگتن در قبال تهران باشد.

در همین حال، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، هشدار داد که کشور‌های دارای روابط با ایران با «نابودی اقتصادی» مواجه خواهند شد. 

منبع: سمافور

برچسب ها: ایران و عمان ، تنگه هرمز ، جنگ ایران و آمریکا
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