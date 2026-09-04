مدیر کل مبارزه با آفت عمومی و همگانی حفظ نباتات گفت: براساس آمار امسال سطح کل مبارزه با سن غلات  به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - سعید معین مدیرکل مبارزه با آفات عمومی و همگانی حفظ نباتات گفت: براساس آمار امسال سطح کل مبارزه با سن غلات به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار رسید.

به گفته وی، سطح کل مبارزه با انواع ملخ های بومی ۱۷۰ هزار هکتار است که ۷۰ درصد ملخ مراکشی است.

معین ادامه داد: تاکنون خبری از حمله ملخ صحرایی نیست و براساس پیش بینی سازمان هواشناسی و پدیده النینو، بارش های فراتر از نرمال در عربستان و جنوب ایران خواهیم داشت، حال باید دید که آیا محقق می شود یا خیر؟ چنانچه شرایط بارش فراتر از نرمال باشد، احتمال اینکه ملخ ها به حالت تهاجمی در بیاید، وجود دارد.

مدیر کل مبارزه با آفات عمومی و همگانی حفظ نباتات افزود: با توجه به آنکه خرید تضمینی گندم ادامه دارد، از این رو آمار سن زدگی گندم نهایی نشده است، اما تاکنون ۲۹ هزار تن سن زدگی داشتیم.

وی گفت: با توجه به روند تاخیر پرداخت مطالبات، بخشی از کشاورزان گندم تولیدی را در بازار آزاد عرضه کردند، اما جمع بندی نهایی پس از اتمام خرید تضمینی گندم و تحویل به سیلوها صورت می‌گیرد.