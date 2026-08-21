یک منبع آگاه در مرکز کنترل ترافیک هوایی خاورمیانه اعلام کرد که یک فروند هواپیمای هشدار زودهنگام آمریکایی در منطقه خلیج فارس، برای دومین بار در طول یک ماه گذشته، وضعیت اضطراری خود را اعلام کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - یک منبع آگاه در مرکز کنترل ترافیک هوایی خاورمیانه اعلام کرده است که یک فروند هواپیمای هشدار زودهنگام آمریکایی در منطقه خلیج فارس، برای دومین بار در طول یک ماه گذشته، وضعیت اضطراری خود را اعلام کرده است. 

این منبع به خبرگزاری تاس گفته است که هواپیمای Boeing E-۳B Sentry از یکی از پایگاه‌های نظامی منطقه به پرواز درآمده و در حین پرواز در نزدیکی سواحل خلیج فارس، کد اضطراری ارسال کرده و سپس برای بازگشت به پایگاه خود ارتفاع را کاهش داده است.

این منبع از بیان علت این حادثه خودداری کرده، اما اشاره کرده است که این همان هواپیمایی است که در ۲۳ ژوئیه در همین منطقه نیز کد اضطراری ارسال کرده بود.

منبع: تاس

برچسب ها: خلیج فارس ، هواپیمای آمریکایی
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