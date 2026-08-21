باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - پریسا حافظی، مدیرعامل خانه کارآفرینان صنایعدستی البرز با اشاره به فعالیت گسترده بانوان در حوزه صنایعدستی گفت: نمیتوان زنجیره فعالیت هنری را به یک بخش خاص مانند آموزش یا تولید محدود کرد و برای ایجاد فرصت اقتصادی، آموزش حرفهای، تولید، سرمایهگذاری، تبلیغات، فروش و عرضه باید در کنار یکدیگر تقویت شوند.
وی افزود: در استان البرز هنرمندان صنایعدستی توانمندی فعالیت میکنند، اما نبود یک پایگاه دائمی برای عرضه محصولات موجب شده است بسیاری از هنرمندان برای فروش آثار خود به تهران یا سایر استانها مراجعه کنند.
حافظی با اشاره به فعالیت خانه کارآفرینان صنایعدستی البرز گفت: در این مجموعه ۴۸ رشته صنایعدستی آموزش داده میشود و بخش قابل توجهی از مراجعهکنندگان را بانوان تشکیل میدهند.
مدیرعامل خانه کارآفرینان صنایعدستی البرز ادامه داد: بسیاری از هنرمندان پس از آموزش و تولید محصول، محلی برای عرضه آثار خود ندارند و برگزاری نمایشگاههای موقت نیز به دلیل هزینه بالای اجاره غرفهها برای بسیاری از هنرمندان مقرونبهصرفه نیست.
وی خواستار همکاری دستگاههای مرتبط از جمله میراث فرهنگی، فنی و حرفهای و شهرداری برای ایجاد نمایشگاه دائمی صنایعدستی در استان شد و گفت: اگر فضایی ثابت در اختیار هنرمندان قرار گیرد تا محصولات خود را به صورت چرخشی عرضه کنند، بخش مهمی از مشکل بازار صنایعدستی برطرف خواهد شد.
حافظی همچنین تأکید کرد: صنایعدستی نباید صرفاً به عنوان فعالیتی مختص زنان یا مردان دیده شود، بلکه ظرفیت آن متعلق به همه هنرمندان است و استان البرز با وجود ظرفیتهای فراوان، همچنان در زمینه معرفی و عرضه صنایعدستی با کمبود زیرساخت مواجه است.