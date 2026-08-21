باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - وزارت اقتصاد و امور دارایی عهده‌دار امور اقتصادی کشور است و طی ماه‌های اخیر اقدامات خوبی در زمینه هوشمندسازی نظام مالیاتی و گمرکی کشور به اجرا گذاشته است. بر اساس این اقدامات، زمینه برای افزایش سرعت ترخیص کالا از گمرکات مهیا شد. اقدامی که در شرایط جنگی بسیار کمک‌کننده بود.

نشان‌دار کردن مالیات نیز از جمله اقدامات مثبت سازمان امور مالیاتی است. این اقدام طی سال گذشته انجام شد و در سال جاری نیز ادامه یافته است. در این سازوکار، مودیان مشخص می‌کنند که مالیات‌شان در چه پروژه‌ و استانی به کار گرفته شود. این امر به افزایش مردمی‌سازی اقتصاد و مشارکت دادن مردم در فعالیت‌های اقتصادی کشور می‌انجامد.

به زعم کارشناسان، هر چقدر روندهای مالیاتی و گمرکی کشور بیشتر هوشمند شوند، منفعت کشور بیشتر تأمین می‌شود. زیرا روندهای دستی و انسان‌محور هزینه گزافی روی دست دولت می‌گذارد و زمینه را برای فساد و سوءاستفاده مهیا می‌کند. مردم نیز از روندهای هوشمند و به روز استقبال می‌کنند و آن را نشانه‌ای از یک جامعه پویا می‌دانند.

محمد بیات دبیر اول کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس با اشاره به این موضوع که اقتصاد دیجیتال به نفع کشور است و مزیت‌های زیادی برای جامعه دارد، تصریح کرد: در دستور کار قرار گرفتن تحقق اقتصاد دیجیتال توسط وزارت اقتصاد و امور دارایی مثبت ارزیابی می‌شود. این که نظام مالیاتی و گمرکی کشور در حال هوشمندسازی و فاصله گرفتن از روندهای دستی و انسان‌محور است، سیاست درستی است.

وی ادامه داد: هر چقدر نظام مالیاتی کشور هوشمندتر شود، منفعت دولت و مردم به صورت همزمان بیشتر از قبل تأمین می‌شود. وقتی همه چیز در یک بستر دیجیتال و هوشمند پیش می‌رود، هزینه‌های دولت کاهش پیدا می‌کند و زمینه سوءاستفاده و فساد نیز از بین می‌رود. از طرف دیگر، مردم می‌توانند در یک بستر شفاف اقدام به پرداخت مالیات کنند.

بیات گفت: هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور به افزایش شفافیت می‌انجامد. زیرا به جای این که کارها در یک بستر انسان‌محور انجام شود، توسط سامانه پیش می‌رود و زمینه بروز فساد از بین می‌رود.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: دریافت مالیات در چارچوب تبصره ماده 100 اقدام درستی است. در این سازوکار، به جای اینکه از روندهای ممیزمحور برای دریافت مالیات استفاده شود، بر اساس گردش حساب مودی، دریافت مالیات انجام می‌شود.

دبیر اول کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس ادامه داد: هوشمندسازی گمرکات نیز به افزایش تحرک و چابکی این سازمان می‌انجامد و به نفع کشور است. این اقدام رسوب کالا در گمرکات را کاهش می‌دهد. وقتی امور به صورت دیجیتال پیش می‌رود، امکان فعالیت 24 ساعته گمرکات کشور مهیا می‌شود. ترخیص هوشمند و سیستمی کالا نیز به افزایش سرعت و دقت در انجام امور می‌انجامد.

این نماینده مجلس در پایان تأکید کرد: رویکرد حمایت از تولید و کسب‌وکار در عملکرد یک سال اخیر وزارت اقتصاد وجود داشته است؛ با تکمیل مسیر هوشمندسازی گمرکات، کاهش ممیزمحوری در نظام مالیاتی و همچنین تسهیل مجوزها و مقررات‌زدایی در اقتصاد دیجیتال، شاهد تقویت این مسیر در سال سوم دولت خواهیم بود.