شهروندخبرنگار ما فیلمی از برگزاری مراسم چهلمین روز خاکسپاری رهبر شهید انقلاب اسلامی در شهرستان اهر استان آذربایجان شرقی را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان -مراسم چهلمین روز خاکسپاری رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی سید علی حسینی خامنه‌ ای(رض) در شهرستان اهر استان آذربایجان شرقی برگزار شد.

در این مراسم حجت الاسلام و المسلمین جلیل جلیلی امام جمعه شهرستان اهر، علیرضا خاکپور فرماندار شهرستان اهر، بیت الله عبدالهی نماینده مردم شهرستان های اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی، سرهنگ پاسدار فرهادی فرمانده سپاه ناحیه اهر، محمد زاده فرمانده  انتظامی شهرستان اهر، پاکدل بخشدار بخش مرکزی شهرستان اهر، ژرفنا بخشدار بخش فندقلوی شهرستان اهر، روحانیون، رؤسای ادارات و اقشار مختلف مردم شهرستان اهر با مداحی مداحان و سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین محمدی نسب در مصلی نماز جمعه شهرستان اهر ( مسجد شیخ عماد ) حضور داشتند.
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منبع: حسین عبادی - آذربایجان شرقی

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برچسب ها: رهبر شهید انقلاب ، سوژه خبری ، مراسم بزرگداشت
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