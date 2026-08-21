باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی دفتر حجت‌الاسلام محمد سبزی روز جمعه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در پی انتشار مطالب و شایعاتی در برخی صفحات و کانال‌های فضای مجازی درباره سوءقصد به جان نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی، این اخبار به‌طور کامل تکذیب می‌شود.

در این اطلاعیه آمده است: اخبار منتشرشده درباره سوءقصد به حجت‌الاسلام محمد سبزی کذب، فاقد صحت و از اساس نادرست است.

روابط عمومی دفتر نماینده مردم ساوه و زرندیه همچنین با اشاره به انتشار گسترده این شایعات در فضای مجازی، نسبت به بازنشر مطالب تایید نشده هشدار داد و از مردم و کاربران شبکه‌های اجتماعی خواست اخبار مربوط به این موضوع را تنها از منابع رسمی و معتبر دنبال کنند.

بر اساس این اطلاعیه، حجت‌الاسلام سبزی روز گذشته در شهرستان زرندیه حضور داشته و هم اکنون نیز پیگیری امور مردم، بررسی مسائل و مشکلات و انجام بازدیدهای میدانی از مناطق مختلف است.

روابط عمومی دفتر نماینده مردم ساوه و زرندیه با تاکید بر ضرورت حفظ آرامش عمومی، از مردم خواست ضمن هوشیاری در برابر شایعات، از توجه و بازنشر مطالب منتشرشده از منابع نامعتبر خودداری کنند.

این اطلاعیه در واکنش به شایعاتی منتشر شده که در برخی صفحات و کانال‌های فضای مجازی درباره وضعیت حجت‌الاسلام محمد سبزی منتشر شده بود.