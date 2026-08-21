باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - علی الزیدی، نخستوزیر عراق، در هشتمین دوره کنفرانس بینالمللی «گفتوگوی بغداد» اعلام کرده است که عراق در دورهای دشوار قرار دارد، اما دولت برای حل مشکلات اقتصادی راهکارهای متعددی در اختیار دارد.
وی تأکید کرده است که دولت بر فعالسازی گذرگاههای مرزی و مقابله با چالشهای اقتصادی متمرکز است و بسته شدن تنگه هرمز را یکی از مهمترین این چالشها دانسته است.
الزیدی از ارائه قریبالوقوع پیشنویس قانون بودجه به پارلمان خبر داده و گفته است که برنامههای اصلاحی برای مقابله با مشکلات اقتصادی در نظر گرفته شده است. وی با اشاره به مدیریت شرایط جاری و حفظ ثبات اقتصادی، اعلام کرده است که دولت موفق شده پرداخت حقوق کارکنان را تضمین کرده و مسیرهای جایگزینی برای صادرات نفت ایجاد کند.
نخستوزیر عراق تأکید کرده است که بودجه سال آینده بر بخش برق (تولید، انتقال و توزیع) و توسعه انرژی خورشیدی متمرکز خواهد بود. همچنین اصلاحاتی در زمینه مدیریت مصرف داخلی سوخت انجام شده که طی یک سال، صرفهجویی ۱۷.۸ تریلیون دیناری به همراه خواهد داشت.
الزیدی درباره انحصار سلاح در دست دولت گفته است که تمام نیروهای سیاسی بر ضرورت پیشبرد این موضوع توافق دارند و کار برای تدوین سازوکارهای تحویل سلاح در جریان است. وی همچنین تأکید کرده است که هیچ نیت یا احتمالی برای درگیری نظامی وجود ندارد و به دشمنان عراق اجازه سوءاستفاده داده نخواهد شد.
نخستوزیر عراق با اشاره به مبارزه با فساد، گفته است که هیچ عقبنشینی در این زمینه وجود ندارد و دولت از حمایت گسترده نیروهای سیاسی برخوردار است. وی همچنین از تلاش برای افزایش سهمیه صادراتی عراق از طریق اوپک (به ۸ تا ۱۰ میلیون بشکه در روز طی ۶ سال) خبر داده و تأکید کرده است که عراق با مبارزه با داعش، سزاوار سهمی متناسب با جمعیت و ذخایر نفتی خود است.
الزیدی در ادامه به نقش عراق به عنوان پل ارتباطی برای مذاکره و تفاهم اشاره کرده و گفته است که جایگاه و وزن این کشور، تأثیری تعیینکننده در ثبات منطقه دارد. وی همچنین از عدم نامزدی برای دوره دوم نخستوزیری خبر داده و بر حمایت از بخش خصوصی و انتقال نیروی کار از بخش دولتی به خصوصی تأکید کرده است. صندوق توسعه با سرمایه ۱۰۰ میلیارد دلاری (از طریق مشارکت بانک مرکزی، عرضه عمومی سهام و موسسات مالی بینالمللی) نیز از دیگر برنامههای اعلامشده توسط وی بود.
منبع: الجزیره