باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - آیت‌الله لطف‌الله دژکام در خطبه‌های نماز جمعه امروز شیراز، با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله العظمی سیدعلی حسینی خامنه‌ای، اظهار کرد: مسیر نورانی انقلاب اسلامی باید تا ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) با قوت ادامه پیدا کند.

او با اشاره به چهلمین روز شهادت و خاکسپاری رهبر شهید انقلاب اسلامی اظهار کرد: یاد این بزرگمرد جهان اسلام را گرامی می‌داریم و از خداوند متعال می‌خواهیم بتوانیم مسیر نورانی ایشان را تا ظهور امام زمان (عج) ادامه دهیم.

دژکام با اشاره به مناسبت‌های پیش‌رو گفت: باید مناسبت‌های تقویمی را متناسب با شرایط «جنگ ترکیبی» بازخوانی کنیم و هر مجموعه و گروهی که مناسبتی به نام آن دارد، خود را با نیاز‌های روز جامعه تطبیق دهد؛ نباید مراسم‌ها صرفاً به یک تجلیل محدود شود و پس از آن همه‌چیز به روال گذشته بازگردد.

او ادامه داد: مسیر بالندگی امت اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی، رسیدن به قله بلند ظهور است. وقتی رهبر شهید انقلاب فرمودند «به قله نزدیکیم»، نباید قله را به اهداف کوچک و مقطعی تقلیل دهیم؛ قله عظمت امت اسلامی روزی است که پرچم فتح امام زمان (عج) بر بلندای جهان به اهتزاز درآید.

نماینده ولی‌فقیه در استان فارس افزود: همه ما باید هر روز خودمان را محاسبه کنیم و ببینیم در چه نقطه‌ای قرار داریم و برای آماده شدن جهت ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) باید به چه جایگاهی برسیم. در این مسیر، قانع شدن به دستاورد‌های کمتر و پایین‌تر از هدف اصلی، به زیان ماست.

جنگ ترکیبی، میدان حضور همه مؤمنان است

دژکام با بیان اینکه امروز دشمنان اسلام تمام امکانات خود را برای جلوگیری از پیشرفت جمهوری اسلامی به کار گرفته‌اند، گفت: جنگ امروز، جنگی ترکیبی است و شیاطین جن و انس امکانات خود را در یک جبهه جمع کرده‌اند تا مانع حرکت ملت ایران شوند؛ اما ما به لطف خدا در این جبهه ایستاده‌ایم و معتقدیم اگر همه دشمنان نیز جمع شوند، ملت سرافراز ایران اسلامی هدف خود را محقق خواهد کرد و پیروزی نهایی را به دست خواهد آورد.

او با اشاره به روز جهانی مسجد تصریح کرد: دشمنان اسلام حتی به مساجد نیز رحم نکرده‌اند و نمونه آن را در آتش زدن مساجد در قدس و دیگر نقاط شاهد بوده‌ایم. این اقدامات نشان می‌دهد دشمن به خوبی می‌داند مسجد مرکز حرکت مؤمنان و سنگر اصلی رسیدن به اقتدار اسلامی است.

امام جمعه شیراز خاطرنشان کرد: مسجد در شرایط امروز باید مسجدِ طراز و متناسب با نیاز روز باشد و در مسیر رضایت حضرت ولی‌عصر (عج) حرکت کند؛ چراکه مسجد بدون ولایت، روح و حیات حقیقی خود را پیدا نمی‌کند.

او خطاب به ائمه جماعات، هیئت‌های امنا و نمازگزاران مساجد گفت: بدانید که شما در خط مقدم جنگ ترکیبی قرار دارید. امروز جبهه فقط در مرز‌ها نیست؛ وقتی مسجد آتش زده می‌شود، وقتی در مسجد علیه نیرو‌های متدین اقدام می‌شود و حتی امام جمعه در مسجد مورد حمله قرار می‌گیرد، یعنی صحنه جنگ همین‌جاست.

دژکام افزود: باید کاری کنیم که مسجد از عرصه دفاع شخصی و دفاع از مرز و بوم تا عرصه جنگ فرهنگی بتواند میدان‌داری کند. در این میان حضور و نقش‌آفرینی جوانان بسیار مهم است.

او با اشاره به ظرفیت نسل نوجوان و جوان اظهار کرد: امروز نوجوانان ما با دانش و توانایی‌های خود در میدان‌های مختلف اعلام آمادگی می‌کنند و همان‌طور که در عرصه دفاعی توانستیم موشک بسازیم، می‌گویند در عرصه جنگ فرهنگی نیز می‌توانیم کار‌های بزرگی انجام دهیم. این ظرفیت‌ها باید دیده، حمایت و رشد داده شوند.

نماینده ولی‌فقیه در فارس تأکید کرد: مسجد باید در عرصه رسانه، تبلیغ، دفاع از فرهنگ دینی و مقابله با جنگ فرهنگی دشمن میدان‌داری کند و جوانان را در این عرصه‌ها به کار بگیرد.

ضرورت تسریع در راه‌اندازی شهر بین‌المللی سلامت شیراز

دژکام در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روز پزشک گفت: استان فارس و شهر شیراز در حوزه پزشکی جایگاه مهمی در کشور دارند و این جایگاه مورد انکار نیست. فارس دارای چند مجموعه دانشگاهی علوم پزشکی است و حتی از خارج از ایران نیز برای دریافت خدمات درمانی به شیراز مراجعه می‌کنند.

او افزود: متناسب با این جایگاه، باید در زمینه آموزش پزشکی و درمان نیز رشد و توسعه بیشتری داشته باشیم. یکی از طرح‌هایی که سال‌هاست مورد توجه قرار گرفته، ایجاد «شهر بین‌المللی سلامت» است.

امام جمعه شیراز با تأکید بر ضرورت عملیاتی شدن این طرح گفت: زیرساخت‌های شهر بین‌المللی سلامت در حال آماده شدن است، اما هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم. باید به مرحله‌ای برسیم که بگوییم این مجموعه راه‌اندازی شده و مورد استفاده قرار می‌گیرد.

او ابراز امیدواری کرد: در سفر رئیس‌جمهور به استان فارس، موضوع شهر بین‌المللی سلامت مورد بازنگری جدی قرار گیرد و دولت با همت عالی زمینه ایجاد مجموعه‌ای را فراهم کند که در جنوب کشور و در منطقه غرب آسیا بتواند حرفی برای گفتن داشته باشد.

تقویت صنعت دفاعی با حضور مردم

دژکام همچنین با اشاره به ظرفیت‌های استان فارس در صنعت دفاعی گفت: حضور مردم در عرصه‌های مختلف موجب شده صنعت دفاعی کشور نیز به یک ظرفیت مردمی تبدیل شود و دشمن نتواند به اهداف خود دست پیدا کند.

او ادامه داد: دشمنان تصور می‌کردند با وارد کردن ضربه به زیرساخت‌های کشور می‌توانند ملت ایران را از حرکت بازدارند، اما مردم می‌دانند صنعت دفاعی متعلق به خودشان است و با تمام توان از آن حفاظت می‌کنند.

حمایت از دولت و حفظ انسجام ملی در برابر دشمن

نماینده ولی‌فقیه در فارس با اشاره به هفته دولت و روز کارمند، یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر را گرامی داشت و گفت: دولت رسمی و قانونی، دولت همه ملت است؛ حتی اگر همه مردم به دولت مستقر رأی نداده باشند.

او تأکید کرد: همین اتحاد و انسجام بود که در سال ۱۴۰۴ توانستیم در برابر دشمن ایستادگی کنیم و باید این انسجام را حفظ کنیم. دشمن، به‌ویژه رژیم صهیونیستی، تلاش می‌کند با ایجاد اختلاف و استفاده از عوامل نفوذی، انسجام دولت و ملت را خدشه‌دار کند.

دژکام با بیان اینکه اختلاف نظر و رقابت سیاسی در جای خود قابل قبول است، گفت: در مقابل دشمنی که قصد براندازی اصل نظام را دارد، هیچ‌کس نباید به دشمن میدان بدهد. همه باید برای مقابله با کفر و استکبار، یکپارچه از مجموعه دولت حمایت کنیم و انسجام ملی را حفظ کنیم.

هفته وحدت؛ فرصتی برای تقویت اتحاد امت اسلامی

امام جمعه شیراز در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به هفته وحدت اظهار کرد: از دوازدهم تا هفدهم ربیع‌الاول به عنوان هفته وحدت میان مذاهب اسلامی نامگذاری شده و جمهوری اسلامی ایران به دنیا نشان داده است که ایرانیان، با وجود تفاوت در مذاهب اسلامی، برای پیشبرد اهداف امت اسلامی وحدت و اتحاد دارند.

او ضمن تبریک پیشاپیش میلاد پیامبر گرامی اسلام (ص) و ولادت امام جعفر صادق (ع)، خاطرنشان کرد: باید برای خودمان برنامه‌ریزی کنیم تا بتوانیم همه امت اسلامی را برای قیام لله و حرکت در مسیر اهداف اسلام آماده کنیم.