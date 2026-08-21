دبیر پنجمین جشنواره پژواک از تغییر زمان برگزاری آیین اختتامیه این رویداد و برگزاری آن در روز نهم شهریورماه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حمیدرضا افتخاری، دبیر پنجمین جشنواره پژواک، با اعلام این خبر اظهار کرد: با توجه به ضرورت انجام هماهنگیهای نهایی و برنامهریزی دقیقتر برای برگزاری آیین اختتامیه، زمان برگزاری مراسم از دوم به نهم شهریورماه تغییر پیدا کرد و تلاش شده است این جابهجایی، فرصت بیشتری برای برگزاری منظم و شایسته این رویداد فراهم کند.
وی افزود: پنجمین جشنواره پژواک با عنوان «پژواک؛ حماسه ایستادگی» و شعار «صدای واقعیت، پژواک حقیقت» برگزار میشود و در این دوره، آثار رادیویی با محوریت حماسه دفاع مقدس ۱۲ روزه و جنگ رمضان مورد توجه قرار گرفتهاند.
وی تأکید کرد: جشنواره پژواک تنها به معرفی و تقدیر از آثار برتر محدود نمیشود، بلکه تلاش دارد محلی برای هماندیشی، تبادل تجربه میان برنامهسازان و بررسی مسیر آینده برنامهسازی در رادیو باشد.
دبیر پنجمین جشنواره پژواک در پایان گفت: آیین اختتامیه پنجمین دوره جشنواره روز نهم شهریورماه با حضور مدیران رسانه ملی، برنامهسازان، داوران، اهالی رسانه و برگزیدگان در سالن همایشهای صدا و سیما برگزار میشود و در این مراسم از برگزیدگان بخشهای مختلف جشنواره تقدیر خواهد شد.