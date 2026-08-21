باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سید مجید ابن‌الرضا، امروز جمعه که به مناسبت ۳۱ مرداد، روز صنعت دفاعی در پیش از خطبه‌های نمازجمعه این هفته تهران در مصلی امام خمینی (ره) سخن می‌گفت ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ رمضان به ویژه قائد شهید امت و شهدای صنعت دفاعی و فرماندهان شهید کشور در ۲ جنگ اخیر، گفت: صنعت دفاعی، امروز در نظام اسلامی جلوه‌ای از علم و فناوری، خلاقیت، ایمان، استقلال و اراده یک ملت است و آنچه ما در صنعت دفاعی می‌بینیم، کوهی است که بخش بزرگی از توانمندی در زیر سطح آن قرار دارد.

وی افزود: دانشگاه‌ها، آزمایشگاه‌های علوم و تحقیقاتی، شرکت‌های دانش‌بنیان، دانشمندان، مهندسان، کارگران، متخصصان و هزاران جوان ایرانی که امروز به طور شبانه روز برای حفظ امنیت اقتدار ایران تلاش می‌کنند، فقط بخشی از صنعت دفاعی کشور هستند.

اجازه تجاوز نظامی به سرزمین، استقلال و امنیت کشورمان را نمی‌دهیم

سرپرست وزارت دفاع با اشاره به اهمیت امنیت در کشور، تصریح کرد: امروز امنیت برای مسائل مهم جامعه، اصل است و زمانی جامعه و خانواده با آرامش زندگی خواهند کرد، که امنیت لازم را داشته باشند. دانش آموزان زمانی به آرامش درس می‌خوانند که محیط امن را داشته باشند، دانشگاه زمانی می‌تواند پژوهش و تحقیق لازم را انجام دهد که کشور ثبات و امنیت لازم را در خود جای دهد. بر همین اساس امنیت مقدمه پیشرفت در هر کشوری است.

سردار ابن‌الرضا یادآور شد: اگر امنیت نباشد، اقتصاد آسیب خواهد دید و در ادامه سرمایه‌گذاری‌ها کاهش خواهد یافت و علم و فناوری دچار مشکل می‌شود و آرامش مردم از بین می‌رود. برهمین اساس توان دفاعی و صنعت دفاعی، امروز یکی از ارکان مهم امنیت ملی و یکی از مولفه‌های بازدارندگی است.

وی تاکید کرد: قدرت دفاعی امروز ایران برای جنگ طلبی نیست بلکه برای جلوگیری از جنگ و تجاوز است. هیچگاه آغازگر تجاوز به هیچ کشوری نبوده و نخواهیم بود. ما اهل تجاوز نظامی نیستیم، اما اجازه تجاوز نظامی به سرزمین، استقلال و امنیت کشور را هم نخواهیم داد.

جنگ تحمیلی اخیر میدان بزرگ آزمون بود

سردار ابن‌الرضا در ادامه با بیان اینکه تجربه جنگ اخیر درسی بزرگ بود، گفت: این جنگ برای ملت ایران با همه تلخی‌ها و هزینه‌ها و داغ‌هایی که بر دل ما گذاشت، یک میدان بزرگ آزمون بود. ما عزیزانی را از دست دادیم از جمله قاعد امت، فرماندهان، دانشمندان، زنان و کودکانی که مظلومانه در این جنگ به شهادت رسیدند و داغ شهیدان برای ما فراموش نشدنی است. اما در کنار این تلخی بزرگ، ملت ایران، یک حقیقت بزرگ را دید و آن قدرت خودباوری ملی بود.

وی خاطرنشان کرد: این جنگ نشان داد که ملت ایران اگر روی پای خود بایستد، اگر به جوان خود اعتماد کند و اگر علم و فناوری را به میدان بیاورد و اگر در کنار یکدیگر متحد و منسجم باشد، می‌تواند در برابر همه تهدیدات ایستادگی کند.

سرپرست وزارت دفاع گفت: دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی، کارخانه‌ها، شرکت‌های دانش بنیان و مجموعه‌های دفاعی کشور در جنگ اخیر نشان دادند که می‌توانند در عرصه‌های پیچیده علم و فناوری نقش آفرین باشند.

سردار ابن‌الرضا تصریح کرد: با اطمینان می‌گویم جوان ایرانی، دانشمند ایرانی، دانشگاه‌های ایرانی، صنعت ایرانی و در نهایت ملت ایران می‌توانند روی پای خود بایستدند و در راه استقلال و امنیت کشور تلاش کنند.

وی درس دیگر جنگ اخیر را اتحاد و انسجام ملی برشمرد و عنوان کرد: هرجا ملت و قدرت دفاعی کشور در کنار هم قرار گرفتند، ایران با قدرت، همه ظرفیت‌های خود را در برابر دشمنان به کار گرفت. امروز کارگران، معلمان، کشاورزان، دانشجویان، نیرو‌های مسلح، دولت و مردم همه بخشی از این قدرت ملی هستند.

سرپرست وزارت دفاع باتاکید بر اینکه قدرت ملی فقط در یک سازمان یا یک دستگاه خلاصه نمی‌شود بلکه قدرت ملی ایران، حاصل جمع توان ایرانیان است، گفت: این جنگ با همه سختی‌هایش امید ما را به آینده بیشتر کرد. چرا که دیدیم که یک ملت می‌تواند در سخت‌ترین شرایط روی پای خود بایستد و در برابر فشار، تحریم محاصره تاب آور شود و اگر چه این فشارها، دشواری ایجاد می‌کند، اما نمی‌تواند اراده یک ملت را از بین ببرد.

سردار ابن‌الرضا تاکید کرد: این جنگ برای ما یک پیام بزرگ داشت مبنی بر اینکه که اگر به خودمان، به جوانان، علم و فناوری و ظرفیت‌های ملی اعتماد کنیم، آینده ایران می‌تواند بسیار روشن‌تر از امروز باشد.

در جنگ رمضان قوی‌تر از جنگ ۱۲ روز ظاهر شدیم

وی در ادامه با مقایسه جنگ‌های ۱۲ روزه و ۴۰ روزه عنوان کرد: ما در جنگ رمضان به مراتب قوی‌تر از جنگ ۱۲ روزه وارد صحنه و میدان شدیم و همچنین به مراتب شگفتانه‌های ما در حوزه تکنیک و تاکتیک در جنگ رمضان ارتقا یافته‌تر از جنگ قبلی بود. از طرفی میزان نفوذ نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران در عمق پایگاه دشمن و تعداد سقوط‌های بالگرد‌ها و هواپیما‌های عملیاتی و شناسایی دشمن و تسلط به اقدامات منطقه‌ای دشمن و ایجاد اقدامات دردآور علیه دشمن، بسیار بیشتر از جنگ تحمیلی دوم بود.

سرپرست وزارت دفاع با بیان اینکه در جنگ رمضان، پایگاه‌های دشمن دقیق‌تر نسبت به جنگ ۱۲ روزه مورد هدف قرار گرفت، گفت: این نشان دهنده قدرت نظامی جمهوری اسلامی ایران در جنگ تحمیلی سوم است که در برابر دو ارتش تروریستی آمریکا و صهیونیستی آن را به رخ جهان کشید، به نحوی که دشمن را از ادامه شرارت‌های خود پشیمان کرد.

سردار ابن‌الرضا با بیان اینکه امروز در قدرت دفاعی، فناوری نوین، هوش مصنوعی، میکرو الکترونیک، مواد پیشرفته، مخابرات، نرم‌افزار و علوم شناختی، سامانه‌های هوشمند و ده‌ها حوزه به برتری رسیدیم و همه این اقدامات با کمک نیروی انسانی در داخل کشور محقق شده است، اضافه کرد: به قول آقای شهید ایران، سرمایه اصلی کشور تجهیزات و امکانات نیست بلکه نیروی انسان مؤمن و متعهدی است که مانند جواهری علم را به زانو درآورده است و اگر بهترین تجهیزات را داشته باشیم، اما نیروی انسانی خلاق، متخصص، متعهد و آینده نگر نداشته باشیم، نمی‌توانیم قدرت خود را پایدار کنیم.

بیش از ۹۰ درصد کارکنان وزارت دفاع متخصص و تحصیل‌کرده‌اند

وی گفت: امروز بیش از ۹۰ درصد نیرو‌های وزارت دفاع را نیرو‌های متخصص و تحصیل کرده تشکیل می‌دهند و بدنه این مجموعه یکی از جوان‌ترین بدنه‌های تخصصی کشور است.

منبع: ایرنا