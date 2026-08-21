باشگاه خبرنگاران جوان - حجت الاسلام و المسلمین سیدمحمدحسن ابوترابی‌فرد در خطبه دوم نماز جمعه این هفته تهران که در مصلی امام خمینی (ره) برگزار شد، با بیان اینکه ملت صبور ایران روز‌های شیرین و تلخی را سپری کردند، گفت: مردم ایران با قلبی مجروح و دیدگانی اشکبار، اما با روحی لبریز از امید، اراده‌ای پولادین و برآمده از عشق به اسلام و ایران در کنار رزمندگان غیور ارتش و سپاه ایستادند و نقش ایرانیان را در امنیت «مردم پایه» به نمایش گذاشتند.

وی با بیان اینکه آتش موشک‌ها، پهپاد‌های ارتش و سپاه، آفند و پدافندی نیرو‌های مسلح سبب برتری تحسین برانگیز در برابر دو قدرت اتمی جهان شد، تصریح کرد: این قدرت برآمده از دانش و ایمان نیرو‌های دفاعی کشور به رخ جهانیان کشیده شد و سبب شد توازن قوا را به نفع محور مقاوم ایران تغییر دهد و تثبیت کند که سرپرست وزارت دفاع در سخنان پیش از خطبه نماز جمعه امروز به بخشی از قدرت نظامی و دفاعی کشور اشاره کرد.

خطیب نماز جمعه این هفته تهران با اشاره به وحدت مثال زدنی قوای سه گانه برای مقابله با ارتش تروریستی آمریکا و رژیم صهیونیستی، گفت: همچنین تلاش بی وقفه دولتمردان، برای گشودن گره‌ها حاصل از تهاجم ارتش آمریکا و متحدانش، در کنار همراهی بی نظیر ایرانیان در برون رفت از محدودیت‌ها، فصل نوینی از همدلی و وفاق ملی را به نمایش گذاشت و اراده هیات رژیم حاکمه آمریکا را در هم شکست و رژیم سفاک صهیونیسیتی را به فروپاشی سیاسی نزدیک کرد.

ابوترابی‌فرد با بیان اینکه به یاری خداوند همراه با وحدت و انسجام ملی و پیوند مستحکم ملت و دولت، از تنگنا‌های اقتصادی با عزت و قدرت عبور خواهیم کرد، افزود: تحریم‌های نخ نما شده و تهاجم نظامی آمریکا که می‌خواست ایران را تحقیر، تسلیم و تجزیه و زیرساخت‌های کشور را نابود کند، به سکوی پرش و افزایش اقتدار ایران تبدیل شد که این اقتدار برآمده از دانش، فناوری، ایمان و وحدت ملی است.

وی تاکید کرد: ایرانیان باردیگر رئیس جمهور بی کفایت و هیات حاکمه آمریکا را در برابر نگاه شرق و غرب تحقیر خواهند کرد.

خطیب نماز جمعه تهران در خطبه اول گفت: خداوند پیامبرانی مبعوث کرد که در دست آنها کتاب، دانش و علم بود و خداوند متعال کتاب را در دست بندگان برگزیده خود قرار داد برای آنکه به کمک انسان بشتابند و زمینه اختلاف و نزاع در جوامع بشری به حداقل برسد.

وی یادآور شد: پس از آنکه انسان حق را شناخت باید دست از اختلاف دست بردارد. از طرفی فلسفه نخست پیامبران، رشد انسان و رشد عقلانی انسان برای دوری از اختلاف است، چرا که پس از رفع اختلاف راه برای رشد علمی و آراستگی به عدالت در جامعه فراهم می‌شود.

خطیب نماز جمعه تهران با بیان اینکه انبیاء مبعوث شدند تا میزان اختلاف، نزاع و جنگ در جوامع بشری به حداقل برسد، گفت: رفع اختلاف برای رشد علمی، رشد عدالت در جامعه با هدف رسیدن به قله‌های رفیع حق است.

ابوترابی‌فرد با بیان اینکه به نظر می‌رسد خداوند متعال برای فراهم کردن زمینه رشد انسان و جامعه بشری سه حوزه را مورد تاکید قرار داده است، گفت: نخست دعوت به سلوک عقلانی و علمی است و همه باید تلاش کنیم در این مسیر عمل کنیم. دوم: دعوت به علم و عمل بود تا انسان در مسیر علم و عمل قدم بردارد.

وی با اشاره به ایمان و عمل به عنوان دو سلوک مورد نظر خداوند، گفت: سومین سلوک هم صبر است و باید در این مسیر صابر بود و افراد جامعه همراه با هم، باید در مسیر حق و دوری از اختلاف با علم و صبر، قدم بردارند.

خطیب نماز جمعه تهران با بیان اینکه تحول در جامعه در گرو اتحاد همه مردم جامعه و پیروی از پیامبران و امامان است، اظهار کرد: به عبارتی همه مردم با هم باید در صلح، دوستی، وحدت و اتحاد در جامعه عمل کنند و اگر این تعالیم قرآن را امت اسلامی رعایت می‌کردند، قطعا نظام سلطه توانایی تعدی و اشغال سرزمین‌های فلسطینی را نداشت.

ابوترابی‌فرد با بیان اینکه رسالت همه مردم این است که در متن جامعه، پیوند‌های خود را مستحکم کنند، گفت: باید در گام دوم انقلاب اسلامی برای اتحاد جامعه اسلامی تلاش کنیم و آنچه امروز در ایران، لبنان، یمن، فلسطین، عراق، پاکستان و ترکیه می‌بینیم، ناشی از اتحاد مسلمانان است و اگر دولت‌های کشور‌های مسلمان این اتحاد را قدر بدانند و به آن بهاء دهند، قدرتی ایجاد می‌شود که اسلام را به اریکه قدرت جهان خواهد نشاند.

وی با اشاره به تاکیدات همیشه امام راحل و رهبر شهید انقلاب به وحدت گفت: وحدت مردم با مسئولان، وحدت مردم با مردم و وحدت همه جهان اسلام با هم همیشه مورد تاکید امامین انقلاب و رهبر فعلی انقلاب اسلامی بود و همچنان هست و ضروری است در این زمان بیش از گذشته به این وحدت بها دهیم.

منبع: ایرنا