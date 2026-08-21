نبنزیا: ریشه جنگ با ایران، تجاوز آمریکاست

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - واسیلی نبنزیا، نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد، روز پنجشنبه در گفتوگو با خبرنگاران تأکید کرد که ریشه درگیری موجود، نه در اقدامات یا کوتاهیهای ایران، بلکه در تجاوز بیپروایانه و غیرموجه آمریکا علیه این کشور نهفته است. وی افزود که معتقد نیست ایران از پایبندی به تفاهمات و توافقات موجود سر باز زده باشد.
نماینده روسیه در سازمان ملل تصریح کرد که مسکو هیچ فشاری بر ایران برای ازسرگیری مذاکرات با آمریکا وارد نمیکند و تأکید کرد که ایران یک کشور مستقل است و حق دارد تصمیمات خود را بگیرد. نبنزیا همچنین گفت که روسیه برنامهای برای بسیج مردمی گسترده ندارد، زیرا به هیچ وجه نیازی به آن نیست و تأکید کرد که چنین چیزی برنامهریزی یا انتظار نمیرود.
او در پاسخ به سوالی درباره شایعات بسیج در روسیه، اشاره کرد که دشمن با انتشار این شایعات، به دنبال بیثبات کردن اوضاع پیش از انتخابات است. نماینده روسیه در سازمان ملل همچنین ابراز تمایل کرد که دبیرکل بعدی این سازمان نقش فعالتری در حل بحران اوکراین ایفا کند و گفت که موفقیت این فرآیند به شخصیت دبیرکل بستگی دارد.
نبنزیا در پایان یادآور شد که روسیه بارها آمادگی خود را برای دستیابی به راهحل مذاکرهای بر اساس تفاهمات اجلاس آلاسکا، از جمله رسیدگی به علل ریشهای درگیری، اعلام کرده است.
منبع: آناتولی