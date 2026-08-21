باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - شبکه تلویزیونی BFMTV گزارش داد که طوفانهای شدید رعدوبرق که روز جمعه به جنوبشرق فرانسه برخورد کرد، تا ۲۶٬۰۰۰ خانوار را بدون برق گذاشت.
فرماندار منطقه وار گفت که در اوج هوای نامساعد، تا ۲۶٬۰۰۰ خانوار در این منطقه بدون برق بودند.
سیمون بابر، فرماندار منطقه وار، افزود: «امروز صبح، ۱٬۰۰۰ خانوار در تولون، سنت-ماکسیم، کلاویه و سیان بدون برق باقی ماندهاند.»
طوفانهای شدید رعدوبرق بخشهایی از جنوبشرق فرانسه را درنوردید و با وزش باد شدید و باران سنگین همراه بود.
چهار منطقه تحت هشدار نارنجی طوفان رعدوبرق قرار گرفتند، از جمله وار، آلپ-ماریتیم و دو منطقه جزیره کرس. وار و آلپ-ماریتیم نیز تحت هشدار نارنجی باران و سیل بودند.
در بسیاری از شهرداریهای جنوبشرق و جنوبغرب فرانسه، در یک روز از ماه اوت بیش از هر زمان دیگری که ثبت شده است، باران باریده است.
رکوردهای ماهانه متعددی برای مجموع بارندگی روزانه در ۲۴ ساعت گذشته شکسته شد.
فرماندار آلپ-ماریتیم دستور تخلیه شبانه تمام اردوگاههای واقع در منطقه قرمز، منطقهای که بر اساس طرح پیشگیری از خطر سیل، پرخطرترین منطقه محسوب میشود، را صادر کرد. در کمون پگوماس، ۲۰۰ نفر از اردوگاه میموزا در طول شب تخلیه شدند.
ترافیک هوایی نیز به شدت تحت تأثیر طوفانهای رعدوبرق در کرس قرار گرفت و چندین پرواز لغو و برخی دیگر به تأخیر افتادند.
طوفانها همچنین به جنوبغرب فرانسه برخورد کردند و درختان را از ریشه درآورده و جادهها را مسدود کردند، در حالی که حدود ۲۰ نفر به دلیل هیپوترمی تحت درمان قرار گرفتند.
آتشنشانان گفتند که ۷۰۰ نفر به دلیل طوفانها در دو تالار که توسط شهرداری تهیه شده بود، پناه گرفتند. گزارش شده است که خیابانهای کامل در صبح روز بعد همچنان زیر آب باقی مانده بودند.
منبع: آناتولی