باشگاه خبرنگاران جوان - «ملک سلیمان» به تهیه کنندگی مجتبی فراورده ساعت ۲۱ روانه آنتن میشود.
داستان این فیلم از مشاهدات حضرت سلیمان (ع) شروع میشود؛ خداوند از طریق آن زمینهای ایجاد میکند تا حضرت سلیمان (ع) متوجه ضعفهای بنیادین حکومت خودش شود. حضرت سلیمان حکیم بودند و به واسطه نشانهها درمییابند که خداوند ملک ایشان را به جسدی بیجان و بیروح تشبیه میکند. ایشان درمییابند که دلیل نبود این روح چیست و در نتیجه خداوند او را کمک میکند تا ملک بیبدیل خود را بنا کند و ...
امین زندگانی، محمود پاک نیت، الهام حمیدی، مهدی فقیه، حسین محجوب، زهرا سعیدی و علیرضا کمالی در فیلم سینمایی «ملک سلیمان» ایفای نقش کردهاند.