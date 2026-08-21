باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور ـ حجت‌الاسلام سید ابوالحسن فاطمی نماینده ولی‌فقیه در چهارمحال و بختیاری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهرکرد با تاکید بر اینکه حضور و پشتیبانی مردم از نظام و رهبری بزرگترین پشتوانه مسئولان است، گفت: مسئولان باید با استفاده از این پشتوانه برای حل مشکلات مردم، تثبیت قیمت‌ها و کنترل بازار با شجاعت به وظایف خود در داخل و خارج از کشور عمل کنند.

وی با اشاره به ایستادگی مردم در برابر دشمنان افزود: مردم با اشاره رهبر معظم انقلاب در صحنه حضور پیدا می‌کنند و این حضور و پشتیبانی، پشتوانه بزرگی برای مسئولان کشور است.

حجت‌الاسلام والمسلمین فاطمی ادامه داد: مسئولان باید با اتکا به پشتوانه مردمی، با شجاعت در مسیر خدمت حرکت کنند و با تلاش مضاعف برای حل مشکلات مردم، تثبیت قیمت‌ها و کنترل بازار گام بردارند.

امام جمعه شهرکرد همچنین با اشاره به روز صنعت دفاعی و پیشرفت‌های جمهوری اسلامی ایران در این حوزه گفت: به برکت نظام جمهوری اسلامی و اندیشه امام راحل، رهبر شهید و خون شهدا، صنایع دفاعی کشور به پیشرفت‌های چشم‌گیری دست یافته و امروز توانمندی‌های دفاعی، پشتوانه مقاومت و ایستادگی ملت ایران در برابر دشمنان زورگو و جنایتکار است.

وی با بیان اینکه در دوران پیش از انقلاب بسیاری از تجهیزات نظامی کشور وابسته به بیگانگان بود، تصریح کرد: اگرچه در آن دوران برخی تجهیزات پیشرفته نظامی خریداری شد، اما اختیار تعمیر، نگهداری و استفاده از آن در دست بیگانگان بود، در حالی‌که جمهوری اسلامی با تکیه بر توان داخلی، صنایع دفاعی کشور را توسعه داد.

حجت‌الاسلام والمسلمین فاطمی با اشاره به تجربه آمریکا در جنگ ویتنام و ناکامی این کشور در تحقق اهداف خود گفت: آمریکا در طول تاریخ بار‌ها در محاسبات خود درباره ملت‌ها دچار اشتباه شده و امروز نیز با نشناختن ملت ایران و توانمندی‌های آن، خود را گرفتار کرده است.

امام جمعه شهرکرد با اشاره به روز جهانی مسجد، از کمبود مسجد در برخی مناطق استان انتقاد کرد و گفت: در بسیاری از شهر‌های بزرگ کشور در محله‌ها و کوچه‌های مختلف مساجد متعددی وجود دارد، اما در چهارمحال و بختیاری با کمبود مسجد مواجه هستیم و اقبال به ساخت مسجد در استان پایین است.

وی تاکید کرد: برای جبران این خلا می‌طلبد افراد توانمند و نیکوکار بخشی از ثروت خود را برای امور ماندگار و خیرخواهانه اختصاص دهند و ساخت مسجد یکی از بهترین زمینه‌ها برای باقیات صالحات است.

نماینده ولی فقیه در استان با اشاره به کمبود مسجد در خیابان آیت‌الله کاشانی شهرکرد افزود: این خیابان از مهمترین خیابان‌های شهر است، اما هنوز مسجدی در آن وجود ندارد و حتی احداث مسجد در محدوده دانشگاه علوم پزشکی نیز نمی‌تواند پاسخ‌گوی نیاز‌های این منطقه باشد.

خطیب جمعه شهرکرد همچنین با اشاره به روز بزرگداشت علامه محمدباقر مجلسی، از این عالم بزرگ به عنوان یکی از برجسته‌ترین علمای تاریخ تشیع یاد کرد و گفت: علامه مجلسی با تالیف آثار ارزشمند و تلاش‌های گسترده علمی و دینی، خدمات بزرگی به معرفی و ترویج معارف اهل‌بیت (ع) انجام داد.

حجت‌الاسلام والمسلمین فاطمی اضافه کرد: علامه مجلسی در طول حیات خود بیش از ۱۱۰ جلد کتاب، از جمله بحارالانوار، تالیف کرد و به همین دلیل از جایگاه ویژه‌ای در تاریخ تشیع برخوردار است.

امام جمعه شهرکرد با تسلیت سالروز شهادت امام حسن عسکری (ع) و تبریک آغاز امامت حضرت ولی‌عصر (عج) گفت: غیبت به معنای نبودن امام زمان (عج) نیست، بلکه آن حضرت در عالم وجود دارند و همانطور که خورشید پشت ابر نیز نور و آثار خود را دارد، وجود مقدس حضرت مهدی (عج) نیز در دوران غیبت منشا برکات و آثار فراوان برای جامعه است.

وی ادامه داد: می‌طلبد شیعیان در دوران غیبت علاوه‌بر دعا برای تعجیل در ظهور، برای هدایت، رشد و ارتقای جامعه نیز تلاش کنند و منتظر واقعی کسی است که در مسیر اصلاح جامعه و تحقق اهداف الهی حرکت کند.