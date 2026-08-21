در روز دوم مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جوانان جهان، سبحان اسمی شکست سنگینی را مقابل حریف روس خود تجربه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در روز دوم مسابقات کشتی قهرمانی جوانان جهان در براتیسلاوای اسلواکی، این رقابت‌ها در ۴ وزن ۵۷، ۶۵، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم دنبال شد که دو نماینده کشورمان مقابل حریفان شکست خورده و برای ماندن در جدول باید منتظر فینالیست شدن حریف بمانند.

در وزن ۵۷ کیلوگرم، آرمان الهی که چند هفته بعد از کسب مدال برنز نوجوانان جهان به عضویت تیم ملی جوانان درآمد، بعد از یک دور استراحتف با نتیجه ۱۲-۶ به زمیربکوف از قرقیزستان باخت و درصورتی که حریف فینالیست شود به شانس مجدد خواهد رفت.

در وزن ۶۵ کیلوگرم، علی‌اصغر تات در دور نخست مقابل ۱۰-صفر انوربکوف از ازبکستان و ۸-۵ ویکتور بوروهان از اوکراین را برد و در یک‌چهارم نهایی باید با عمروف روس کشتی بگیرد.

در وزن ۷۹ کیلوگرم، سبحان اسمی که دور اول استراحت کرده بود، دور بعد یک‌طرفه و ۱۰-صفر به اسماعیل خانی‌یف روس باخت و باید منتظر راهیابی این حریف به فینال باشد تا در شانس مجدد کشتی بگیرد.

خانی‌یف ماه گذشته با برتری مقابل اخمد عثمانوف صاحب دوبنده ۷۹ کیلوگرم تیم ملی بزرگسالان روسیه در قزاقستان شده بود.

در وزن ۹۲ کیلوگرم، ابوالفضل رحمانی که دور اول استراحت کرده بود، با نمایشی خوب ۱۲-۲ کونیشی از ژاپن را برد و در یک‌چهارم نهایی با آلن ساگارائف از بلغارستان کشتی خواهد گرفت.