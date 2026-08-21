امام جمعه قم گفت:امروز مهمترین دغدغه مردم، معیشت است و مسئؤلان مکلف هستند با عزمی راسخ، برای مهار تورم و کاهش فشار اقتصادی بر خانوارها گام های عملی بردارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -آیت الله سید محمد سعیدی، امام جمعه قم، در خطبه‌های نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته که با حضور امت خدا در مصلای قدس برگزار شد، با تبریک فرارسیدن میلاد باسعادت پیامبر اکرم(ص) و آغاز هفته وحدت، بر لزوم حفظ انسجام و همبستگی امت اسلامی در برابر توطئه های دشمنان تأکید کرد و اظهار داشت: مسلمانان جهان امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز دارند تا با تکیه بر اشتراکات دینی و مذهبی و پرهیز از هرگونه اختلاف افکنی، صفوف خود را متحد و یکپارچه نگه دارند.

هشدار برای تلاش گسترده دشمنان برای تفرقه افکنی

او با هشدار نسبت به تلاش گسترده دشمنان برای ایجاد تفرقه و شکاف در میان امت اسلامی، هوشیاری در برابر جریان های تفرقه افکن و فتنه انگیز را یک ضرورت اجتناب ناپذیر خواند و از علماء و اندیشمندان جهان اسلام خواست تا در روشنگری و خنثی سازی این توطئه ها، نقش آفرینی فعالتری داشته باشند.

امام جمعه قم در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به نهم ربیعالاول، سالروز آغاز امامت حضرت ولیعصر(عج)، انتظار را نه یک آرزوی صرف، بلکه یک وظیفه عملی و میدانی دانست و تصریح نمود: منتظر واقعی کسی است که خود را برای یاری امام زمان(عج) در ابعاد اعتقادی، اخلاقی و عملی آماده سازد و این آمادگی، فقط در حد شعار خلاصه نمی شود.

آیت الله سعیدی، توسل به اهل بیت(ع)، تأسی به سیره آن بزرگواران، تواصی به حق و صبر و همچنین تجهیز و آماده سازی نیروهای مؤمن را از الزامات جامعه منتظر برشمرد و تأکید کرد: دوران غیبت، دوران تعطیلی وظایف نیست؛ بلکه دوران تمرین، رشد و مهیا شدن برای ظهور است.

او حفظ انسجام جامعه اسلامی و ایستادگی قاطع در برابر دشمنان را از ضرورت های غیرقابل انکار شرایط کنونی دانست و ابراز امیدواری کرد: امت اسلامی با بهره گیری از برکات هفته وحدت، گام های مؤثری در جهت عزت و سربلندی جهان اسلام بردارد.

صنعت دفاعی راهبردی ترین عرصه کشور است

او در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرارسیدن روز صنعت دفاعی،با تأکید بر جایگاه بی بدیل صنعت دفاعی، آن را یکی از حساسترین و راهبردیترین عرصه‌های جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد و گفت: این حوزه نه تنها مرهون تلاش شبانه روزی متخصصان و پژوهشگران، بلکه وامدار خون پاک شهیدان والامقامی است که در مسیر اعتلای امنیت ملی جان خود را نثار کردهاند؛ ازاینرو صیانت از این دستاورد‌های عظیم، یک وظیفه ملی و انکارناپذیر است.

تاکید بر گام های عملی مسئولان برای مهارگرانی ها

او در ادامه با اشاره به فرارسیدن هفته دولت، از همه دست اندرکاران نظام خواست تا با اولویت قرار دادن معیشت مردم، گام‌های عملی و فوری برای کنترل تورم و مهار گرانی‌ها بردارند و تأکید کرد: امروز مهمترین دغدغه مردم، معیشت است و دولت مکلف است با عزمی راسخ، برای مهار تورم و کاهش فشار اقتصادی بر خانوارها گام های عملی بردارد.

امام جمعه قم با اشاره به چالشهای موجود در حوزه اقتصاد، تصریح کرد: خدمت رسانی به مردم نباید تحت هیچ شرایطی کند یا متوقف شود؛ بلکه مسئولان با بهره گیری از همه ظرفیت های کشور و اولویت دادن به مطالبات معیشتی، باید رضایت عمومی را جلب کرده و از ظرفیت هفته دولت برای احیای اعتماد مردم به نظام استفاده کنند.

آیت الله سعیدی ابراز امیدواری کرد :همدلی و همافزایی بین قوا، زمینه ساز حل سریعتر مشکلات اقتصادی و ارتقای سطح زندگی آحاد جامعه شود.

امام جماعت محدود به نماز نباشد

آیت الله سعیدی، با گرامیداشت ۳۱ مردادماه، روز جهانی مسجد، این مکان مقدس را فراتر از یک عبادتگاه صرف دانست و آن را پایگاهی برای اجتماع، هدایتگری و رسیدگی به امور مردم دانست و تأکید کرد: مسجدها باید در متن مسائل فرهنگی و اجتماعی محله ها حضور فعال و تأثیرگذار داشته باشند.

او با اشاره به موضوع حیا و عفاف، مساجد محلی را یکی از ارکان اساسی برای حفظ زیست عفیفانه در جامعه برشمرد و افزود: ظرفیت بینظیر مسجدها باید در مواجهه با چالش های فرهنگی و اجتماعی به کار گرفته شود تا بتوان از این سنگر معنوی برای ارتقای اخلاق عمومی بهره برد.

امام جمعه قم، کاهش جمعیت، ترویج امر به معروف و نهی از منکر، رسیدگی به محرومان و مقابله با تهاجم فرهنگی را از جمله موضوعات راهبردی دانست که با فعالسازی ظرفیت مساجد در بطن محلهها، بهخوبی قابل پیگیری و حل خواهد بود.

آیت الله سعیدی در بخش دیگری از سخنان خود، با تأکید بر نقش محوری امام جماعت در مدیریت مسجد، تصریح کرد: امام جماعت نباید تنها به اقامه نماز جماعت محدود شود، بلکه باید امام و پیشوای همه اهالی محل باشد و در هدایت فرهنگی و اجتماعی محله، نقشی فراتر از جایگاه تشریفاتی ایفا کند.