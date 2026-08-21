سومین حرم اهل بیت (ع) در ایران همزمان با سالروز شهادت امام حسن عسکری (ع) غرق در عزا و ماتم است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - همزمان با فرارسیدن هشتم ربیعالاول، سالروز شهادت مظلومانه یازدهمین پیشوای شیعیان، حضرت امام حسن عسکری (علیهالسلام)، شهر شیراز غرق در ماتم و عزا شد. صحن و سرای حرم مطهر حضرت احمد بن موسی الکاظم (شاهچراغ علیهالسلام) دیشب و امروز، میزبان خیل عظیمی از عاشقان و دلسوختگانی بود که برای عرض تسلیت به پیشگاه این امامزاده عظیمالشان، به «امین ولایت» در شیراز پناه آوردهاند.
شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر شاهچراغ (ع) حال و هوای دیگری دارد. در آیین سوگواری که با حضور پرشور ارادتمندان اهلبیت (ع) در حال برگزاری است، مداحان و ذاکران خاندان عصمت و طهارت در رثای شهادت مظلومانه امام یازدهم به مرثیهخوانی پرداختند.
زائران و مجاوران این بارگاه منور، با چشمانی اشکبار، بار دیگر با آرمانهای بلند امامت و ولایت تجدید بیعت کردند و فضای حرم را با نوای «یا اباالمهدی» عطرآگین ساختند.
امام حسن عسکری (ع) در سال ۲۵۴ هجری قمری و پس از شهادت پدر بزرگوارشان، امام هادی (ع)، مسئولیت خطیر امامت امت اسلام را بر عهده گرفتند. دوران ششساله امامت ایشان، یکی از سختترین و پرفشارترین ادوار تاریخی برای شیعیان بود. آن امام همام در شهر سامرا تحت کنترل شدید و حبس خانگی خلفای عباسی قرار داشتند و عملاً شرایط به گونهای بود که یا در زندان به سر میبردند و یا به شدت تحت نظارتهای امنیتی بودند.
با این وجود، عظمت علمی و نفوذ معنوی امام حسن عسکری (ع) به حدی بود که خفقانِ حاکم بر جامعه نتوانست مانع از فعالیتهای هدایتگرانه ایشان شود. ایشان با هوشمندی مثالزدنی، شاگردان بسیاری را برای ترویج دین مبین اسلام و تبیین معارف ناب اهلبیت (ع) تربیت کردند و زیرساختهای فکری لازم برای ورود شیعیان به عصر غیبت را فراهم ساختند.
تاریخ گواه است که دستگاه خلافت عباسی به خوبی میدانست فرزند امام حسن عسکری (ع)، همان منجی موعود و نجاتبخش بشریت است که بساط ظلم و جور ستمگران را درهم خواهد پیچید. به همین دلیل، دشمنان اهلبیت (ع) تمام توان اطلاعاتی و امنیتی خود را برای پیشگیری از ولادت و حفظ حیات حضرت مهدی (عج) به کار بستند. آنها گمان میکردند با به شهادت رساندن آن امام همام در اوج جوانی، میتوانند نور امامت را خاموش کنند؛ غافل از آنکه اراده الهی بر حفظ و صیانت از حضرت حجت (عج) قرار گرفته بود و این توطئه شوم نیز همچون دیگر نقشههای دشمنان، با شکست مواجه شد.
سرانجام در هشتم ربیعالاول سال ۲۶۰ هجری قمری، معتمد عباسی که تابِ ایستادگی در برابر نفوذ معنوی و محبوبیت امام حسن عسکری (ع) را نداشت، آن امام همام را در سن ۲۸ سالگی با زهر جفا به شهادت رساند. شهادتی که اگرچه داغی سنگین بر دل شیعیان نشاند، اما زمینه را برای آغاز عصر غیبت کبری و تحقق وعدههای الهی فراهم کرد. پیکر مطهر ایشان در سامرا و در کنار مرقد پدر بزرگوارشان، امام هادی (ع)، به خاک سپرده شد و به زیارتگاه عاشقان حقیقت تبدیل گشت.
امروز، در سالروز این واقعه تلخ، زائران حرم مطهر شاهچراغ (ع) با توسل به ساحت مقدس احمد بن موسی (ع)، یاد و خاطره پدرِ آخرین منجی عالم بشریت را گرامی داشتند و با نوای دعا، فرجِ فرزندِ برومندش را از خداوند متعال مسألت کردند.