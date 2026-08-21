باشگاه خبرنگاران جوان، مونا محمد قاسمی - حجتالاسلام قاسم لیوانی در خطبههای نماز عبادی ـ سیاسی جمعه گرگان، با تسلیت شهادت امام حسن عسکری (ع)، اظهار کرد: پس از شهادت آن امام بزرگوار، امر امامت به حضرت ولیعصر (عج) رسید و لازم است مؤمنان با اصلاح رفتار و اعمال خود، زمینه خرسندی و رضایت امام زمان (عج) را فراهم کنند.
لیوانی با اشاره به آموزههای قرآن کریم درباره صیانت از اماکن عبادی خاطرنشان کرد: قرآن نسبت به تعرض به محلهای عبادت هشدار داده و تأکید میکند که اگر ظلم و تجاوز مهار نشود، اماکن مقدس نیز در معرض تخریب و نابودی قرار میگیرند.
وی با اشاره به حمله به برخی مساجد و اماکن مذهبی تهران در جریان جنگ اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، گفت: این اقدامات نشان داد دشمنان حتی برای اماکن عبادی نیز حرمت و جایگاهی قائل نیستند.
مسجد؛ پایگاه عبادی، فرهنگی و اجتماعی مردم
امام جمعه موقت گرگان با تشریح جایگاه مسجد در جامعه اسلامی اظهار کرد: مسجد در صدر اسلام تنها محلی برای اقامه نماز نبود، بلکه آموزش قرآن و احکام، انجام فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی، آمادگی دفاعی و حمایت از نیازمندان نیز در این مکان انجام میشد.
وی افزود: مساجد در جریان پیروزی انقلاب اسلامی نیز به پایگاههایی برای امدادرسانی و سازماندهی مردم تبدیل شدند و در دوران دفاع مقدس، علاوه بر نقش عبادی، در آموزشهای دفاعی و پشتیبانی از جبههها و مردم نقش مؤثری ایفا کردند.
لیوانی با تأکید بر ظرفیت اجتماعی مساجد ادامه داد: امروز نیز دستگاههای اجرایی و قضایی میتوانند از این ظرفیت برای ارتباط مستقیم و بیواسطه با مردم استفاده کنند. حضور مسئولان قضایی در مساجد برای ارائه راهنماییهای حقوقی و قضایی و همچنین مراجعه مدیران اجرایی به مساجد، میتواند ارتباط میان مردم و مسئولان را تقویت کند.
وی خاطرنشان کرد: مسجد ظرفیتهای گستردهای در حوزههای فرهنگی، اجتماعی و مردمی دارد و باید با استفاده از این ظرفیتها، زمینه حضور پررنگتر مردم و تقویت نقش مساجد در جامعه فراهم شود.
امام جمعه موقت گرگان در بخش دیگری از خطبههای خود با اشاره به ۳۱ مرداد، روز صنعت دفاعی، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران در سالهای گذشته از نظر توان دفاعی با محدودیتهای جدی مواجه بود، اما با هدایتهای امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب و تلاش متخصصان داخلی، امروز به دستاوردهای قابل توجهی در عرصه دفاعی دست یافته است.
وی توان دفاعی و موشکی کشور را یکی از ارکان بازدارندگی دانست و گفت: پیشرفتهای دفاعی ایران موجب شده دشمنان نتوانند به آسانی به کشور تعرض کنند و هزینه هرگونه تجاوز را بسیار سنگین ببینند.
لیوانی همچنین توان دفاعی حزبالله لبنان را از عوامل بازدارندگی در برابر رژیم صهیونیستی عنوان کرد و افزود: برخورداری جریان مقاومت از توان موشکی، قدرت عمل دشمن را محدود کرده است و از همین رو تقویت توان دفاعی و موشکی، نقش مهمی در جلوگیری از تجاوز و حفظ امنیت دارد.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد صنعت دفاعی جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر توان و دانش متخصصان داخلی، مسیر پیشرفت و اقتدار خود را با قدرت ادامه دهد.