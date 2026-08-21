رئیس مجلس شورای اسلامی و هیأت پارلمانی همراه، با حضور بر سر مزار سردار رئیسعلی دلواری، به مقام دلیر تنگستان و سردار بزرگ ملی ایران ادای احترام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و هیأت پارلمانی همراه، در سومین روز از سفر به عراق، پیش از ظهر امروز با حضور بر سر مزار سردار رئیسعلی دلواری، رهبر قیامِ مردم جنوب ایران علیه انگلیس در جنگ جهانی اول به مقام دلیر تنگستان و سردار بزرگ ملی ایران ادای احترام کرد.

بر اساس این گزارش، محمدتقی نقدعلی رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و عراق، مهدی فلاح نایب رئیس و شهین جهانگیری عضو این گروه و همچنین سارا فلاحی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، رئیس قوه مقننه را در این سفر همراهی می‌کنند.

منبع: مهر

برچسب ها: قالیباف ، عراق
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